+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यानडामा एएनओको नयाँ कार्यसमिति गठन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १६:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले क्यानाडामा आफ्नो नवौँ राष्ट्रिय शाखा विस्तार गरेको छ।
  • टोरन्टोमा चित्र प्रधानको अध्यक्षतामा नयाँ राष्ट्रिय कार्यसमिति घोषणा गरिएको छ।
  • एएनओका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले संस्था विश्वभर नेपाली मूलका समुदायलाई जोड्ने साझा चौतारी भएको बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले स्थापित ‘एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले क्यानाडामा आफ्नो नवौँ राष्ट्रिय शाखा विस्तार गरेको छ ।

टोरन्टो, अन्टारियोमा आयोजित विशेष समारोहबीच चित्र प्रधानको अध्यक्षतामा नयाँ राष्ट्रिय कार्यसमिति घोषणा गरिएको हो।

लामो समयदेखि क्यानाडाको प्राध्यापन क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै हाल अवकासप्राप्त नेपालीभाषी व्यक्तित्व चित्र प्रधानको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हव । यो समितिले क्यानाडामा रहेका नेपाली, भुटानी तथा भारतीय नेपाली भाषी समुदायबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विश्वास समितिले गरेको छ ।

नवगठित कार्यसमितिमा अध्यक्षमा चित्र प्रधान, उपाध्यक्षमा एमी कर्माचार्य (बर्मेली–थाइ नेपाली मूल), महासचिवमा मुगा राजभण्डारी, सचिवमा भीम सिग्देल (भुटानी नेपाली मूल), कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद तिम्सिना तथा प्रवक्तामा जुनी चापागाईं छन् ।

त्यसैगरी बोर्ड सदस्यहरूमा भीम पाठक (नीर भीम), सन्तोष तिम्सिना, ललित कोइराला, रमेश तिम्सिना, रोशन भट्टराई र जयप्रसाद हुमागाईं छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एएनओका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले एएनओ कुनै प्रतिस्पर्धी संस्था नभई विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा जोड्ने साझा चौतारी भएको  बताए । संस्थाका केन्द्रीय महासचिव चुडामणि भट्टराईले हालसम्म संस्था विश्वका ९ देशमा विस्तार भइसकेको जानकारी दिँदै अब युरोपमा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रधानले क्यानाडामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली भाषी समुदायलाई एकजुट बनाउँदै नेपाली कला, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सक्रिय रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

एएनओ नेपाली मूल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्‌मा सेना र रास्वपा सरकारमाथि एमालेका ८ प्रश्न 

संसद्‌मा सेना र रास्वपा सरकारमाथि एमालेका ८ प्रश्न 
नेपाली सेनाको भूमिकाबारे बादलले उठाए गम्भीर प्रश्न

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे बादलले उठाए गम्भीर प्रश्न
हर्क साम्पाङको प्रश्न : संसद्‌मा आधा कुर्सी खाली किन ?

हर्क साम्पाङको प्रश्न : संसद्‌मा आधा कुर्सी खाली किन ?
मधेश प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यका लागि राप्रपाले पठायो सरिता कुमारीको नाम

मधेश प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यका लागि राप्रपाले पठायो सरिता कुमारीको नाम
सदनमा हर्क साम्पाङको प्रश्न : ‘यो सरकारमा प्रधानमन्त्री छन् कि छैनन् ?’

सदनमा हर्क साम्पाङको प्रश्न : ‘यो सरकारमा प्रधानमन्त्री छन् कि छैनन् ?’
संख्याको दम्भमा अहंकारको मलखाद नबनाउनुस्, हामीबाटै सिक्नुस्

संख्याको दम्भमा अहंकारको मलखाद नबनाउनुस्, हामीबाटै सिक्नुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित