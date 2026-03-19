नेपाली सेनाको भूमिकाबारे बादलले उठाए गम्भीर प्रश्न

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर बादलले नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
- बादलले भने, 'देश खरानी हुँदा र परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमयी ढंगबाट किन मुक दर्शक बन्यो?'
- रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर बादलले नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमयी ढंगबाट किन मुक दर्शक बन्यो ?’ बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बादलले भने ।
नेता बादलले प्रतिनिधिसभामा दलको तर्फबाट बोलेका हुन् । सभामा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । यसअन्तर्गत एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम प्रयोग गरेका एमाले नेता बादलले सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनले सेनाको भूमिकाबारे अर्को प्रश्न पनि गरे, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर त्यही सेनाले सुकुमवासी बस्तीहरूमा किन परेड खेल्दैछ ?’
सेनाबारे एमाले नेता बादलले गरेको यस्तो टिप्पणीको सदनमै आलोचना भएको छ । रास्वपाका सांसद मनिष खनाल र राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनै माग गरेका छन् ।
‘नेपाली सेनाबारे गरिएको टिप्पणी एउटा संस्थामाथिको आलोचना मात्रै होइन । राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो । यो उहाँबाट निरन्तर भइरहेको छ त्यसमा म खेदल प्रकट गर्न चाहन्छु’ रास्वपाकी सांसद ओलीले भनेकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4