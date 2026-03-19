बाजुरामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेर वडा सदस्यको मृत्यु

२९ वैशाख, काठमाडौं । बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेर एक महिला वडा सदस्यको ज्यान गएको छ । मृतक बुढीगंगा–३ की वडा सदस्य ३७ वर्षीया कल्पनादेवी थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
घटना अहिले साँझ साढे पाँच बजेतिरको रहेको जिप्रका बाजुराका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर नरेशबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
शाहीका अनुसार बुढीगंगा–३ गुइँगाड भएकी वडा सदस्य थापा बुढीगंगा नगरपालिका–६ को फालासैन बजारबाट पैदलै घर फर्किरहेको अवस्थामा भिरबाट खसेको ढुंगा लागेको थियो । सो ढुंगाले उनलाई धकेलेर पैदलबाटोबाट धकेलेर करिब ५० मिटर तल सडकसम्म लडाएको स्थानीयवासीले प्रहरीलाई जानकारी दिएको इन्स्पेक्टर शाहीले जानकारी दिए ।
त्यसक्रममा वडाध्यक्ष थापाको घटनास्थलमै ज्यान गएको उनले बताए । अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिइसकेको पनि उनले बताए ।
