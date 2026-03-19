संसद्‌मा नेकपाले सोध्यो : नियमावलीको दफा ३८ देखाएर प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न नपाउने हो ?

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

२०८३ वैशाख ३० गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
  • आजको संसद बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट आउनुपर्ने माग गरेका थिए।
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने तयारी गर्दा संसद बैठकमा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । आजको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट आउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने तयारी गरेपछि संसद बैठकमा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ ।

सांसद दुलाल बोल्नुअघि रास्वपा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा ३८ मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीबाट नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने र जवाफ दिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका थिए ।

त्यसपछि बोल्ने पालो पाएका दुलालले पाँच वर्ष हामी नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसदमा सुन्न नपाउने हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले बोले लगत्तै सभामुख अर्यालले नेकपा सांसद दुलाललाई रोकेर बुर्लाकोटीलाई समय दिएका थिए ।

सरकारलाई दुलालको प्रश्न– मेलम्ची, इन्द्रावती बाढी प्रभावित बस्तीको संरक्षण कहाँ पुग्यो ?

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा उठेर हिँड्नु प्रधानमन्त्रीकै निम्ति लज्जाको विषय : युवराज दुलाल

प्रधानमन्त्रीलाई दुलालले भने- मेलम्ची र इन्द्रावती किनारका बस्तीको संरक्षण तत्काल गर्नुपर्छ

सरकार एक्सनमा जाओस्, स्टन्ट गरेर समय बर्बाद नगरोस् : युवराज दुलाल

सिन्धुपाल्चोक-२ मा नेकपाका युवराज दुलाल विजयी

सिन्धुपाल्चोक–२ मा नेकपा उम्मेदवार बने दुलाल

