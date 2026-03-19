अर्जुननरसिंहले भने– प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले टेबल गर्दा हुन्छ, ज्ञानेन्द्र र ऐनले भने– आउनैपर्छ

श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङ त प्रधानमन्त्रीले अति नै गरेको भन्दै उठेर बैठकबाट बाहिरिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह गयल भएको विषयले बैठक गर्माएको छ।
  • प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
  • अर्जुननरसिंह केसीले जवाफ दिने बेला प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ भनेपछि छलफल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाह गयल भएको विषयले आजको बैठक गर्माएको छ ।

शून्य समयमा सांसदहरुले बोलिसकेपछि सभामुख डिपी अर्यालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नबारे समय दिए ।

त्यसपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति लगायत दलका सांसदले उठेर विरोध जनाए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न नपाइने संसदमा कसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल छ भनी प्रश्न उठाए ।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राई, एमालेका ऐन महर, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा आपत्ति जनाए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री टेबुल गर्नकै लागि बैठकमा आउनुपर्ने बताए ।

श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङ त प्रधानमन्त्रीले अति नै गरेको भन्दै उठेर बैठकबाट बाहिरिए नै ।

विवादकै बीचमा सभामुख अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने समय दिए, नाम लिएनन् । एकसाथ कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सांसद अर्जुननरसिंह केसी उठे ।

अर्जुनले माइक समाएर बोल्न थाल्दा भीष्म एकैछिन उभिइरहेका थिए ।

अर्जुननरसिंहले बोल्दै भने, ‘म ०४८ यताका संसदमा छु । नियमावली परिवर्तन नहुँदासम्म अहिले छलफलमा प्रधानमन्त्रीले नबोल्दा पनि हुन्छ, उहाँले तोकेको मन्त्रीले बोल्न मिल्छ । तर जवाफ दिने बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ । त्यसबेला उहाँ नआए हामीले छलफल बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ नदिने, अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने

राष्ट्रपति बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री संसद्‌बाट हिंडेको घटनामा कांग्रेसले माग्यो जवाफ

प्रधानमन्त्रीले दिएनन् संसदीय समितिलाई समय

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

प्रधानमन्त्री बालेनको पोशाकलाई लिएर संसद्‌मा उठ्यो प्रश्न

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट जिल्ला अदालतद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

