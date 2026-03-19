प्रधानमन्त्रीलाई सबक सिकाउनुपर्नेछ, जिम्मेवारी पढाउनुपर्नेछ : पद्मा अर्याल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:४७

  • नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्प्रतिको जवाफदेही बनाउन आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताइन्।
  • अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेको र जवाफ दिन नआए संसद्मा टेबुल नदिने स्पष्ट पारिन्।
  • उनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आउनुपर्ने र नआए अर्थमन्त्रीलाई बोलाइएको तर ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्प्रतिको जवाफदेही बनाउन आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताएकी छिन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई बेवास्ता गरिरहेको टिप्पणी गरिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले यो संसद्लाई जसरी बेवास्ता गरिरहनुभएको छ, जसरी संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई केही होइन भनिरहनुभएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘त्यसैले उहाँलाई सबक सिकाउनुपर्ने पनि छ । तपाईंको जिम्मेवारी के हो भनेर पढाउनुपर्ने पनि छ । त्यो हिसाबले हामीले बोलाएको हो ।’

साथै, उनले प्रधानमन्त्री शाह जवाफ दिनका लागि आउने ग्यारेन्टी नभइ संसद्मा टेबुल गर्न नदिने बताइन् ।

‘हामी प्रष्टताका साथ यद्यपि उहाँ पेश गर्ने समयमा आउनुपर्ने हो । आउनै नसक्ने स्थिति हो र वारेस अर्थमन्त्रीलाई बोलाइएको हो भने जवाफ दिने बेलामा उहाँ अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्छ । तर ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ आउनसक्नुहुन्छ धेरै राम्रो, आउन सक्नु हुन्न वारेसबाट टेबुल भए पनि उहाँ जवाफ दिन आउने कुराको सुनिश्चितता नभइ हामीले टेबुल गर्न दिँदैनौं ।’

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित