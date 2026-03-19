बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरको पद संकटमा, आफ्नै पार्टीका सांसद माग्दैछन् राजीनामा

३० वैशाख, काठमाडौं । आफ्नै सरकारका मन्त्री र पार्टीका सांसद राजीनामा माग्दै विपक्षमा उत्रिएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मर समस्यामा परेका छन् । मंगलबार मात्रै स्टार्मरको मन्त्रिपरिषद्का चार मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए ।
अहिलेसम्म लेबर पार्टीकै ८० भन्दा बढी सांसदले स्टार्मरलाई पदबाट राजीनामा दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले स्टार्मरलाई तुरुन्त पद छाड्न वा राजीनामाको समयसीमा तय गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यसैबीचमा बुधबार स्टार्मरकै क्याबिनेटका स्वास्थ्य मन्त्री बेस स्ट्रीटिङले प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरसँग महत्वपूर्ण बैठक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
स्ट्रीटिङलाई आगामी प्रधानमन्त्री पदको सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि स्टार्मरले लेबर पार्टीभित्र उठिरहेको आफ्नो राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
यो घटनाक्रम बेलायती राजाले संसद्मा दिन लागेको भाषणअघि विकसित भइरहेको छ । सो भाषणमा राजा चार्ल्स तृतीयले स्टार्मर सरकारका नयाँ प्रस्तावित कानुन र योजना घोषणा गर्नेछन् ।
भाषणमा धेरै नयाँ विधेयक प्रस्ताव समावेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर स्टार्मरको नेतृत्वको सरकार नरहेमा ती योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्नेबारे बेलायतमा चर्चापरिचर्चा चलिरहेको छ ।
