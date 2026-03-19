बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर यूएई भ्रमणमा, मध्यपूर्वमा स्थायी युद्धविराममा जोड

‘हामी लगातार तनाव कम गर्न र स्थायी युद्धविरामको अपिल गरिरहेका छौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १६:३३

२६ चैत, काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मर इरान युद्धको वार्ताका लागि यूएई पुगेका छन् ।

बिहीबार अबुधावीस्थित पवमानस्थलमा एक्जक्युटिभ अफेयर्स अथ्युरिटीका अध्यक्ष खलदुन अलिफाले प्रधामनन्त्री स्टार्मरलाई स्वागत गरे ।

अबुधाबी विमानस्थलमा स्टार्मरले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सहयोगी देशलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

खाडी देशका प्रतिनिधिसँग क्षेत्रीय रक्षा सम्बन्धी एक कुराकानीका क्रममा स्टार्मरले युद्धका बेला बेलायत लगातार युद्धविरामका लागि आवाज उठाइरहेको बताएका हुन् ।

‘हामी लगातार तनाव कम गर्न र स्थायी युद्धविरामको अपिल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम पनि पछिल्ला दिनमा कमजोर बन्दैगएको अवस्थामा छ । इजरायलले लेबनानमा हमला जारी राखेको भन्दै इरानले त्यसलाई युद्धविरामको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ ।

किएर स्टार्मर बेलायती प्रधानमन्त्री मध्यपूर्व तनाव
भ्रष्टतन्त्रको जालो र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र

मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

श्रम मन्त्रालय तत्काललाई प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ महिनामा १०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण

कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : ७ करोड ७८ लाख बिगो माग

रास्वपाले भन्यो : स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामा गम्भीरता देखिएन

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित