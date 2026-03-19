भारतका जेनजीलाई केजरीवालको प्रश्न :

‘नेपाल र बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन गरिसके, यहाँ मन्त्री फेर्न पनि नसक्ने ?’

‘यदि नेपाल र बाङ्ग्लादेशका जेनजी युवाहरू सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन् भने, के हाम्रो जेनजीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई जेल पठाउन सक्दैन ? मलाई तपाईंहरूमाथि पूर्ण विश्वास छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १९:५०

३० वैशाख, काठमाडौं । आम आदमी पार्टी संयोजक एवं दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बुधबार भारतका जेनजी युवाहरूलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा जवाफदेहिता माग गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले युवाहरूमा राजनीतिक परिवर्तन गराउने शक्ति रहेको भन्दै नेपाल र बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तनको उदाहरण दिए ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केजरीवालले परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास प्रश्नपत्र चुहावटका लगातार घटनाले कमजोर बनाएको बताए 

उनले जेनजी युवाहरूलाई प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध सडकमा उत्रिन आग्रह गरे।

यदि बंगलादेश र नेपाल जस्ता देशका जेनजी युवाहरूले सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेभारतीय युवाहरूले पनि प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छन्‘, उनले भनेका छन् ।

केजरीवालले यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेका अनुसन्धानहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै दोषीहरूले कहिल्यै कडा सजाय पाएका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्न गरे

‘२०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएपछि परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटका ९३ घटना भएका छन् । अधिकांश घटनाहरू बीजेपी सरकार रहेका राज्यहरूमा भएका छन्‘, केजरीवालले भने, ‘यसले ६ करोड युवालाई असर गरेको छ। राजस्थानउत्तर प्रदेशउत्तराखण्ड र गुजरातमा यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन् । यी राज्यहरूमा र केन्द्रमा बीजेपी सरकार हुनु संयोग मात्र होइन 

केजरीवालले हालै परीक्षाको  प्रश्नपत्र बाहिरिएको र त्यसको केन्द्र राजस्थान रहेकोले यसमा नेताहरू नै संलग्न छन् कि भन्न शंका उत्पन्न गराएको बताए ।

यदि त्यस्तो हो भने केन्द्रीय अन्सन्धान ब्युरोले ले के गर्न सक्छ म जेनजीलाई सोध्न चाहन्छु, के यो जारी रहिरहनु पर्छ ?’ केजरीवालले भने । उनले नेपाल र बाङ्ग्लादेशको आन्दोनलको उदाहरण दिँदै जेनजीहरूलाई विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे ।

यदि नेपाल र बंगलादेशका जेनजी युवाहरू सडकमा उत्रिएर सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेके हाम्रो जेनजीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई जेल पठाउन सक्दैन मलाई तपाईंहरूमाथि पूर्ण विश्वास छ‘, उनले भने, ‘यसमा संलग्नहरूलाई दोषी ठहर गरजेल पठाऊसडकमा उत्रविरोध गर र यो घृणित खेल बन्द गर।

केजरीवालले प्रश्नपत्र प्रकरणमा भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जाँच अनसन्धानबाट कुनै अर्थपूर्ण नतिजा नआउने आरोप पनि लगाए । 

अघिल्ला प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा ब्युरोले केही गर्न सकेन‘, उनले भने ।  २०१४ पछि भएका विभिन्न परीक्षाका कथित प्रश्नपत्र चुहावट घटनाहरू उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनाले देशभरका करोडौं विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको बताए 

अरविन्द केजरीवाल भारतका जेनजी
