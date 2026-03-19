अध्यादेश जारी भएपछि कोशी सरकारले बोलायो प्रदेशसभा बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १२:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ६ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए।
  • प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा सुनसरी धरानकी मनिता घिमिरेलाई मनोनित गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ।

३१ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ६ गते दिउँसो ३ बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठक विराटनरको वीरेन्द्रसभा गृहमा बस्नेछ ।

संघीय सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका प्रदेश मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले बुधबार अध्यादेश जारी गरेका थिए । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठ ६ गते बैठक आह्वान गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा सुनसरी धरानकी मनिता घिमिरेलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको पराजुलीले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेशसभा बैठक
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित