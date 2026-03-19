फेन्टानिल नियन्त्रणमा अमेरिका र चीनबीच सहकार्य गर्ने सहमति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:५४

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच फेन्टानिल प्रिकर्सरको प्रवाह रोक्न सहमति भएको छ।
  • गत अक्टोबरमा बेइजिङले व्यापारिक भन्सार शुल्कमा सहुलियत पाउने बदलामा रसायन नियन्त्रण कडा गर्ने सहमति जनाएको थियो।
  • चिनियाँ जनसुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करी सञ्जाल ध्वस्त पारेको घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच अमेरिकामा भित्रिने लागुऔषध बनाउन प्रयोग हुने रसायन ‘फेन्टानिल प्रिकर्सर’ को प्रवाह रोक्न भइरहेको प्रगतिलाई थप सुदृढ बनाउन सहमत भएका छन् ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले ट्रम्प र सीबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

गत अक्टोबरमा, व्यापारिक भन्सार शुल्कमा सहुलियत पाउने बदलामा बेइजिङले यस्ता रसायनहरूमाथिको नियन्त्रणलाई कडा बनाउन सहमति जनाएको थियो । त्यसयता दुवै पक्षले लागुऔषध सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू सुल्झाउन मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, बेइजिङले सोमबार चिनियाँ जनसुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करी सञ्जाललाई ध्वस्त पारेको घोषणा गरेको छ।

