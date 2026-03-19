तीन विपक्षी दलले संसद् बैठक बहिष्कार गरे

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक हल छोडेर हिँडेका छन् ।

२०८३ वैशाख ३१ गते २०:५९

३१ वैशाख, काठमाडौं । विरोधका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन थालेपछि केही विपक्षी पार्टीहरुले बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक हल छोडेर हिँडेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने उभिएर विरोध जनाइरहेका छन् । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिइरहेका छन् ।

विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दैआएका थिए । तर, अन्तिममा प्रधानमन्त्री बालेन आउन चाहेनन् । यस्तोमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलको अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए ।

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

संसद्‌मा चार दलको बहिष्कार, कांग्रेसको अवरोध (तस्वीरहरू)

एमालेले पनि गर्‍याे संसद् बैठक बहिष्कार

यस्ता छन् आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित

सिन्धुली हिरासत घटना : प्रहरी इन्स्पेक्टर र जवानलाई विभागीय कारबाही

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

