ट्रम्प र सीको बेइजिङ भेटवार्ताकै बीच सीआईए प्रमुखको क्युबा भ्रमण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाका निर्देशक जोन र्याटक्लिफले क्युबाको राजधानी हवानामा उच्च अधिकारीहरूसँग दुर्लभ भेटवार्ता गरेका छन्।
- क्युबाले भन्यो, 'क्युबा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कुनै खतरा होइन' भन्ने तथ्य यस छलफलले प्रमाणित गरेको छ।
- चीनले अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएका प्रतिबन्धहरूलाई 'गैरकानुनी' भन्दै तुरुन्त अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।
१ जेठ, काठमाडौं । विश्वको ध्यान बेइजिङमा राष्ट्रपति ट्रम्प र सी चिनपिङको भेटवार्तामा केन्द्रित भइरहेका बेला अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाका निर्देशक जोन र्याटक्लिफले बिहीबार क्युबाको राजधानी हवानामा त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग दुर्लभ भेटवार्ता गरेका छन्।
द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको जटिलताका बीच दुई देशबीचको राजनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो बैठक आयोजना गरिएको क्युबाले जनाएको छ। क्युबाली पक्षले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस छलफलले ‘क्युबा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कुनै खतरा होइन भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेको’ उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युबालाई ‘असफल राष्ट्र’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँको शासन व्यवस्थामा अमेरिकी हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेको समयमा सीआईए प्रमुखको यो भ्रमण भएको छ ।
ट्रम्पले हालै अमेरिकाले क्युबामाथि ‘तत्काल नियन्त्रण जमाउन सक्ने’ दाबी समेत गरेका थिए। वासिङ्टनले गत जनवरीदेखि क्युबामाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ र त्यहाँ हुने तेल आयातमा समेत प्रभावकारी रूपमा रोक लगाएको छ।
चीनले भने क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएका यी प्रतिबन्धहरूलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। बेइजिङले वासिङ्टनलाई क्युबामाथि लगाइएको नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध र सबै प्रकारका दबाबहरू तुरुन्त अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।
