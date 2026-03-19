ताइवान : मुद्दा कि प्रश्न ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ट्रम्पको भ्रमणले चीनले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी शब्दावली 'ताइवान कोइसन' लाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा बढावा दिएको छ।
  • चीनले दुई दशकदेखि 'ताइवान इस्यु' को सट्टा 'ताइवान कोइसन' शब्द प्रयोग गर्न वकालत गर्दै आएको छ।
  • सी जिनपिङ र ट्रम्पबीचको वार्तामा 'ताइवान प्रश्न' चीन-अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको उल्लेख गरिएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । ट्रम्पको भ्रमणले बेइजिङका लागि एउटा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको छ । किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा चीनले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी शब्दावली ‘द ताइवान कोइसन’ लाई बढावा दिन मद्दत गरिरहेको छ।

कम्तीमा दुई दशकदेखि, बेइजिङले ताइवानको स्थितिसँग सम्बन्धित अंग्रेजी अनुवादलाई ‘ताइवान इस्यु’ भन्नुको सट्टा ‘ताइवान कोइसन’ भन्नुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ।

यद्यपि, चीनका सरकारी अंग्रेजी माध्यमहरूमा यसको निरन्तर प्रयोग भए तापनि, अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू वा मुख्यधाराका अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा यो शब्दावलीले विरलै प्राथमिकता पाउने गरेको थियो।

सी जिनपिङ र ट्रम्पबीचको शिखर वार्तामा ताइवानबारे भएको छलफललाई समेट्ने क्रममा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले बेइजिङको प्रतिवेदनको भाषालाई उद्धृत र प्रसारण गरे। जसमा सीले ‘ताइवान प्रश्न’ (ताइवान कोइसन) नै चीन-अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘मुद्दा’ भएको कुरामा जोड दिएका थिए। यसले उक्त शब्दावलीलाई विश्वभरका हेडलाइनहरूमा पुर्‍याएको छ।

नोभेम्बरमा प्रकाशित एक लेखमा सरकारी मुखपत्र ‘पिपल डेली’ ले भनेको थियो, ‘ताइवान प्रश्न चीनको आन्तरिक मामिला हो, यो कुनै विवादित अन्तर्राष्ट्रिय ‘मुद्दा’ होइन। यो बिन्दु स्पष्ट छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन र यो ठूलो विवादको विषय पनि होइन; त्यसैले ‘इस्यु’ शब्द प्रयोग गरिनु हुँदैन।'(साउथ चाईना मर्निङ पोस्टबाट)

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

