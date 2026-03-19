कोडेक्समार्फत ओपनएआईले ल्यायो मोबाइलबाटै कोडिङ र सर्भर व्यवस्थापन सुविधा

करिब एक वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको यो टुल अब च्याटजीपीटीको मोबाइल एपभित्रै उपलब्ध हुनेछ, जसले गर्दा विकासकर्ताहरूले जुनसुकै ठाउँबाट आफ्नो प्रोजेक्टको कामलाई निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १४:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ओपनएआईले आफ्नो कोडिङ टुल 'कोडेक्स' लाई च्याटजीपीटी मोबाइल एपमा एकीकृत गरेको छ।
  • यो नयाँ सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई मोबाइलबाटै कोडेक्सको 'लाइभ इन्भायरमेन्ट' हेर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाएको छ।
  • कोडेक्सको मोबाइल अपडेटले ब्याकग्राउन्ड कार्यहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न सजिलो बनाएको छ र सबै सब्सक्रिप्सन प्लानमा उपलब्ध छ।

१ जेठ, काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी ओपनएआईले आफ्नो शक्तिशाली कोडिङ टुल ‘कोडेक्स’ लाई मोबाइल एपमा एकीकृत गरेको छ ।

करिब एक वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको यो टुल अब च्याटजीपीटीको मोबाइल एपभित्रै उपलब्ध हुनेछ, जसले गर्दा विकासकर्ताहरूले जुनसुकै ठाउँबाट आफ्नो प्रोजेक्टको कामलाई निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।

यो नयाँ सुविधामार्फत प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो स्मार्टफोनबाटै कम्प्युटरमा चलिरहेको कोडेक्सको ‘लाइभ इन्भायरमेन्ट’ हेर्न सक्नेछन् । यो केवल एउटा सानो काम गर्ने सुविधा मात्र नभई, मोबाइलबाटै सबै थ्रेडहरूमा काम गर्ने, आउटपुट रिभ्यु गर्ने, कमान्डहरू स्वीकृत गर्ने, एआई मोडल परिवर्तन गर्ने वा नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्ने पूर्ण क्षमता हो ।

गत महिना ओपनएआईले कोडेक्सलाई डेस्कटपको ब्याकग्राउन्डमा चल्न सक्ने बनाएको थियो, जसले गर्दा यसले प्रयोगकर्ताको अनुपस्थितिमा पनि विभिन्न कार्यहरू आफैँ गर्न सक्छ ।

अहिलेको मोबाइल अपडेटले ती ब्याकग्राउन्ड कार्यहरूको प्रगति फोनबाटै ट्र्याक गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । साथै, हालै सार्वजनिक गरिएको क्रोम एक्स्टेन्सनले गर्दा यो टुल ब्राउजर सेसनहरूमा पनि सक्रिय रहन सक्छ ।

ओपनएआईको यो कदमलाई अर्को एआई कम्पनी ‘एन्थ्रोपिक’ सँगको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ। एन्थ्रोपिकले पनि हालै आफ्नो कोडिङ एजेन्ट ‘क्लोड कोड’ का लागि ‘रिमोट कन्ट्रोल’ फिचर सार्वजनिक गरेको थियो ।

यी दुई कम्पनीहरू बीच को बढी शक्तिशाली र प्रयोगकर्तामैत्री ‘एजेन्टिक कोडिङ टुल’ बन्ने भन्नेमा कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो नयाँ फिचर हाल ‘प्रिभ्यु’ चरणमा छ र च्याटजीपीटी एपका सबै सब्सक्रिप्सन प्लानहरूमा उपलब्ध गराइएको छ ।

जसले गर्दा प्रविधि क्षेत्रका पेशेवरहरू र व्यवसायहरूलाई अफिस बाहिर हुँदा पनि प्रोजेक्टको गतिलाई कायम राख्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

ओपन एआई
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

