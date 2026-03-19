नेपाली फिल्ममा डेब्यू गर्दै जापानकी मीना योसिदा, साइन गरिन् ‘युनिभर्सिटी अफ गुन्डाज’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । सलोन बस्नेत र सलिनमान बनियाको शीर्ष भूमिका हुने फिल्म ‘युनिभर्सिटी अफ गुन्डाज’ छायांकन तयारीमा छ । साउन अन्त्यदेखि काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा लगायतका थलोमा सुटिङ हुनेछ ।
गतसाता निर्माताले टिजर सार्वजनिक गर्दै सलोन र सलिनलाई शीर्ष कलाकारको रुपमा चिनाएका थिए । यतिबेला भने, शीर्ष अभिनेत्रीलाई फिल्ममा अनुबन्धित गरिएको छ ।
नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्ने जापानी अभिनेत्री मीना योसिदा शीर्ष अभिनेत्रीको भूमिकामा फिल्ममा जोडिएकी छिन् । निर्मातासँग उनको लिखित सम्झौता भएको छ ।
सलोनका अनुसार मीना जापानी नागरिक भएपनि नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्छिन् । उनी अहिले अभिनय तालिम सिकिरहेकी छिन् । विद्यार्थी रहेकी उनको यो पहिलो फिचर फिल्म हुनेछ ।
‘उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्छिन् र पर्फम गर्छिन् । हामी पहिलोपटक पार्टीमा भेटिएका हौं । त्यहाँबाट कुरा अघि बढ्दै जाँदा यहाँसम्म पुग्यो । उनले गरेको काम पनि हेर्दा राम्रो लाग्यो’ मीनाबारे सलोनले भने ।
यो फिल्मको लागि मीना अहिले नेपालमा छिन् । सलिनमानले लेखेको कथामा सुरेश न्यौपानेले फिल्मको निर्देशन गर्दैछन् । निर्माण पक्षले अहिलेसम्म अन्य कलाकार र प्राविधिकको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
