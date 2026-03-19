टि-सिरिजसँग सुशान्त केसीको फेरि सहकार्य, ‘जादुगरी’ सोमबार आउने

काठमाडौं । भारतको प्रसिद्ध सांगीतिक कम्पनी टि-सिरिजले नेपाली गायक सुशान्त केसीसँग नयाँ गीतको लागि सहकार्य गर्ने भएको छ । सुशान्तको नयाँ गीत ‘जादुगरी’ १८ मेमा टि-सिरिजको युट्युब च्यानलबाट रिलिज हुनेछ ।
गायक केसीले इन्स्टाग्रामबाट आफ्ना प्रशंसकलाई गीत आउन लागेको जानकारी दिएका छन् । ‘हल्का न्यानो र वर्णन गर्न असम्भव हुने प्रेम । ‘जादुगरी’ मे १८ मा रिलिज हुँदैछ’ सुशान्तले लेखेका छन् ।
साथै, उनले गीतको पोस्टर समेत सार्वजनिक गरेका छन्, जहाँ उनी मोडल तथा एक्ट्रेस आना शर्मासँग फिचर्ड छन् । यी दुईबीच वास्तविक जीवनमा पनि प्रेम सम्बन्धमा रहेको चर्चा छ । यद्यपि, यी दुईजनाले स्वतन्त्र पुष्टि गरिसकेका छैनन् ।
सुशान्तको यो पोस्टलाई आनाले पनि सेयर गरेकी छन् । टि-रिजसँग सुशान्तको यो दोस्रो सांगीतिक सहकार्य हो । यसअघि उनको ग्लोबल हिट ‘बार्दली’को हिन्दी संस्करण पनि युट्युबबाट रिलिज भएको थियो ।
