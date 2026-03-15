सशस्त्रका २ महिला कर्मचारी सगरमाथाको चुचुरोमा

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार अनिता कार्कीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेर्पा र सहायक हवल्दार अनिता कार्कीले ३ जेठ २०७९ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्।
  • अनिता कार्कीले बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र निम डिक्की शेर्पाले ११ बजेर ५५ मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए।
  • कार्की सशस्त्र प्रहरीकी पहिलो महिला आरोही हुन् र शेर्पा र कार्कीको अभियानमा शेर्पा निमा साङ्गे शेर्पा र टासी ग्याल्जेन शेर्पा मार्गदर्शक थिए।

३ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार अनिता कार्कीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् ।

सहायक हवल्दार अनिता कार्किले आज मे १७ तारिख बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेर्पाले बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटको समयमा सफलतापूर्वक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दै इतिहास रचेका हुन् ।

सशस्त्रको तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनीहरू तेस्रो र चौथो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी हुन् भने महिलाहरूको यो पहिलो सफल आरोहण हो ।

कार्कीले चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालको समेत सफल आरोहण गरिसकेका छन् ।

आरोही शेर्पा र आरोही कार्कीको सगरमाथा आरोहण अभियानमा क्रमश: शेर्पा निमा साङ्गे शेर्पाले र टासी ग्याल्जेन शेर्पाले मार्गदर्शक तथा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

एपीएफ ‍सगरमाथा
संगठन व्यक्ति नभई नीतिले चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु : नवननियुक्त आईजीपी पौडेल

बैतडीमा अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य बेस स्थापना

निर्वाचनलक्षित सशस्त्रमा राजीनामा, रवाना र बिदा स्वीकृत नहुने

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउन सशस्त्रको वरिष्ठ अधिकृत सम्मेलन

राष्ट्रिय लिग : पुनरागमन जितसहित एपीएफ शीर्ष स्थानमा

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

