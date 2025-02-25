राष्ट्रिय लिग : पुनरागमन जितसहित एपीएफ शीर्ष स्थानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- समिराज थोकरले दुई गोल गरेपछि एपीएफले जावलाखेल युथ क्लबलाई २-१ ले पराजित गर्दै राष्ट्रिय लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ ।
- एपीएफले लगातार चौथो जित हात पारेको छ र चार खेलबाट १२ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ ।
- धर्बेन्द्र कुँवरले जावलाखेलका लागि अग्रता दिलाए पनि कायम राख्न सकेन ।
१४ माघ, काठमाडदं । समिराज थोकरले दुई गोल गरेपछि विभागीय टोली एपीएफले जावलाखेल युथ क्लब विरुद्ध पुनरागमन जित निकाल्दै राष्ट्रिय लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ ।
सातदोबा६ोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको पहिलो खेलमा एपीएफले जावलाखेल युव क्लबलाई २-१ ले पराजित गर्दै लगातार चौथो जित हात पारेको हो ।
चार खेलबाट १२ अंक जोडेको एपीएफ लालिगुराँस एफसीलाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो ।
एपीएफका लागि समिराजले दुवे गोल दोस्रो हाफमा गरे । त्यसअघि धर्बेन्द्र कुँवरले २०औं मिनेटमा गोल गर्दे जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए । तर त्यो अग्रता जावलाखेलले कायम राख्न सकेन ।
एक गोलले पछि परेको स्थितीमा समिराजले ५८औं मिनेटमा बराबरी गोल पर्काएका थिए भने ८२औं मिनेटमा विजयी गोल गरे ।
तस्बीर: एन्फा
प्रतिक्रिया 4