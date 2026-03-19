+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मलेसियन दूतावासले भन्यो- ३६ वटा संस्थाबाट मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदारले होइन, रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने पनि मलेसियन दूतावासले स्पष्ट पारेको हो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते ११:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण खुला प्रतिस्पर्धामा गर्न अनुमति दिएको छ।
  • मलेसियन दूतावासले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
  • दूतावासले सन् २०१८ को श्रम समझदारीपत्र अनुसार बीएमएस प्रणालीमार्फत ३६ स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सिण्डिकेट अन्त्य गरेको सरकारको दाबीलाई नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले चुनौती दिएको छ ।

मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तोकिएका ३६ स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गर्दै आएकोमा सरकारले अनुमति प्राप्त सबै मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण खुला गरेको थियो । त्यसका लागि २०८२ चैत १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

जसअनुसार ५३ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा २ वटा सरकारी अस्पताल र ५१ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । विषेशज्ञ समितिले अध्ययन गरेपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुमति दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर,दूतावासले अहिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै हुने जनाएको छ ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दूतावासले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ‘बायो मेडिकल सिस्टम (बीएमएस)’ मार्फत नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै भइरहेको स्पष्ट पारेको हो । यसले नेपाल सरकारले लागु गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गरेको छ ।

दूतावासले सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीपत्रको स्मरण गराउँदै उक्त समझदारीअनुसार ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक मलेसिया सरकारले बायो मेडिकल सिस्टम सेवा शुल्कबापत ३ हजार रुपैयाँ तोकेको उल्लेख छ । साथै, उक्त खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार नेपालमा बीएमएस कार्यान्वयन, शुल्क संकलन तथा कानुनी रूपमा रकम पठाउने जिम्मेवारी म्याक्रो टेक प्रालि र बेस्टिनेट एसडीएन. बीएचडी लाई दिइएको छ । यी संस्थाले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता प्रावधानअनुसार नै काम गरिरहेको दूतावासको दाबी छ ।

मलेसियन दूतावास
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६ प्रतिष्ठानका उपकुलपति लागि दरखास्त आह्वान

६ प्रतिष्ठानका उपकुलपति लागि दरखास्त आह्वान
रास्वपा सांसद्को प्रश्न : गुन्द्रुक जसरी कोचिएर सार्वजनिक यातायातमा कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ?

रास्वपा सांसद्को प्रश्न : गुन्द्रुक जसरी कोचिएर सार्वजनिक यातायातमा कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ?
‘लालीबजार’ ले साढे ३ करोड कमाउँदा ‘मालती मंगले’ को कति छ ?

‘लालीबजार’ ले साढे ३ करोड कमाउँदा ‘मालती मंगले’ को कति छ ?
मानव तस्करमा संलग्न गिरोहमाथि तत्काल कारबाही होस् : सांसद ओली

मानव तस्करमा संलग्न गिरोहमाथि तत्काल कारबाही होस् : सांसद ओली
साँच्ची, म सुकुमवासी कि हुकुमवासी रे ?

साँच्ची, म सुकुमवासी कि हुकुमवासी रे ?
लिग २ : नेपाली स्पीनर चम्केपछि १९४ रनमा समेटियो स्कटल्याण्ड, ललितले लिए ४ विकेट

लिग २ : नेपाली स्पीनर चम्केपछि १९४ रनमा समेटियो स्कटल्याण्ड, ललितले लिए ४ विकेट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित