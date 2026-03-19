रास्वपा सांसद्को प्रश्न : गुन्द्रुक जसरी कोचिएर सार्वजनिक यातायातमा कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १२:२५

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातको यात्रा कठिन रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
  • उहाँले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा 'सभामुख महोदाय गुन्द्रुक जसरी कोचिएर सार्वजनिक यातायातमा कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ?' प्रश्न उठाउनुभयो।
  • उहाँले दैनिक ४० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने र यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद आशिष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातको यात्रा कठिन रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

‘सभामुख महोदाय गुन्द्रुक जसरी कोचिएर सार्वजनिक यातायातमा कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ?, यो प्रश्नको सामना हामीले कहिलेसम्म गर्ने ?’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले भने ।

उनका अनुसार दैनिक ४० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीहरूको हिस्सा सार्वजनिक यातायातमार्फत हुने गरेको छ । ‘सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र आरामदायी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु’ उनले भने ।

बारामा रास्वपाको सबै सांगठनिक कार्यक्रम स्थगित

बसन्त भट्टको नेतृत्वमा रास्वपाले गठन गर्‍यो रसुवामा नयाँ समिति

आज रास्वपाको वडा अधिवेशन, करिब १५०० वडामा नयाँ समिति चयन हुने

रास्वपाको विधि : ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुँदैछ महाधिवेशन

विचारविहीनताको आरोप र रास्वपाले लिएको अर्थ-राजनीतिक बाटो

रास्वपाले आज देशैभर वडा भेला गर्दै

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

