लाहनमा भूमिहीन सुकुमवासीको प्रदर्शन

News Summary
४ जेठ, सिरहा । सिरहाको लाहनमा भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीले प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक अतिक्रमण हटाउन डोजर लगाउन थालेसँगै त्यसको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
भूमि अधिकार मञ्च र मुसहर युवा सञ्जालको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीमाथि अन्याय भइरहेको बताएका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब तथा भूमिहीन समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै नहटाउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
लहानमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी दलित, मुसहर तथा भूमिहीन परिवारहरूले आफूहरूलाई आवास, लालपुर्जा र सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
