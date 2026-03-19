लाहनमा भूमिहीन सुकुमवासीको प्रदर्शन

सरकारले सार्वजनिक अतिक्रमण हटाउन डोजर लगाउन थालेसँगै त्यसको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १९:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको लाहनमा भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीले सार्वजनिक अतिक्रमण हटाउन डोजर लगाउन थालेपछि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • भूमि अधिकार मञ्च र मुसहर युवा सञ्जालले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
  • प्रदर्शनकारीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिब तथा भूमिहीन समुदायलाई नहटाउन, आवास, लालपुर्जा र सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी माग गरेका छन्।

४ जेठ, सिरहा । सिरहाको लाहनमा भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीले प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक अतिक्रमण हटाउन डोजर लगाउन थालेसँगै त्यसको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

भूमि अधिकार मञ्च र मुसहर युवा सञ्जालको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । त्यस्तै उनीहरूले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीमाथि अन्याय भइरहेको बताएका थिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब तथा भूमिहीन समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै नहटाउन पनि सरकारसँग माग गरे ।

लहानमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी दलित, मुसहर तथा भूमिहीन परिवारहरूले आफूहरूलाई आवास, लालपुर्जा र सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

खैरो हेरोइनसहित २ जना पक्राउ

बारले भन्यो– रास्वपा सांसदद्वय बास्कोटा र न्यौपानेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस्

प्रधानमन्त्री बालेनको पोस्टपछि डीडीसीबारे चासो बढ्यो, के–के छ उत्पादन ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध १६ वटा उजुरी

नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर– सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्नु अधिकार बाहिरको कार्य

वयस्क नीलो ह्वेल आकारको नयाँ क्षुद्रग्रह आज पृथ्वीको नजिकैबाट गुज्रिँदै

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

