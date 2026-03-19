होटल तथा पर्यटन समूहका कम्पनीहरूको औसत नाफा घट्यो, कुनको अवस्था कस्तो ?

- होटल तथा पर्यटन समूहका ९ कम्पनीमध्ये ८ कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
- चैत मसान्तसम्म यी कम्पनीको औसत खुद नाफा २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ, जुन गत वर्षको ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा घटेको छ।
- तारागाउँ रिजेन्सी, ओरियन्टल होटल र चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता कम्पनीहरू गत वर्ष नाफामा रहेका भए पनि अहिले नोक्सानीमा छन्।
५ जेठ, काठमाडौं । होटल तथा पर्यटन समूहका ९ कम्पनी बजारमा सूचीकृत छन् ।
यीमध्ये ८ कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार औसतमा यी कम्पनीको खुद नाफा घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म यी कम्पनीको औसत नाफा जम्मा २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । जबकि गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ थियो ।
खुद नाफा घट्नुको प्रमुख कारण गत वर्षको यस अवधिमा नाफामा रहेका तीन कम्पनी अहिले नोक्सानीमा गएका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण होटलमा क्षति पुगेर निर्माण कार्यका लागि बन्द रहेकाले तारागाउँ रिजेन्सी अहिले नोक्सानीमा रहेको छ । होटल निर्माणको क्रम चलिरहेको छ ।
कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार चैत मसान्तसम्म यसको नोक्सानी १४ करोड ४८ लाख छ, जबकि पहिले ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफामा थियो । त्यस्तै र्याडिसन होटल सञ्चालन गर्ने ओरियन्टल होटल पनि पहिले ४ करोड नाफामा रहेकोमा अहिले २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ ।
चन्द्रागिरि हिल्समा पनि जेनजी आन्दोलनका कारण तल्लो स्टेशनमा क्षति पुग्दा केही समय सेवा प्रभावित भयो, जसले गर्दा पहिले नाफामा रहेको कम्पनी अहिले नोक्सानीमा रहन पुग्यो ।
अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ रहेकाले नाफा उल्लेख्य देखिए पनि सोल्टी होटलको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य र प्रतिसेयर नेटवर्थ न्यून छ । अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य भने ५० गुणा बढी छ ।
कम्पनीहरूको नाफा स्थिति
|कम्पनी
|नाफा २०८२ चैत
|नाफा २०८१ चैत
|सोल्टी होटल
|५५ करोड ७ लाख
|४९ करोड ९ लाख
|तारागाउँ रिजेन्सी
|–१४ करोड ४८ लाख
|३३ करोड ७५ लाख
|ओरियन्टल होटल
|–२ करोड ९३ लाख
|४ करोड ३ लाख
|सिटी होटल
|–१३ करोड ८७ लाख
|–१७ करोड ३८ लाख
|चन्द्रागिरी हिल्स
|–९३ लाख
|१० करोड ८ लाख
|कालिन्चोक दर्शन
|४ करोड ९६ लाख
|१ करोड १९ लाख
|बन्दीपुर केबुलकार
|–१ करोड ६२ लाख
|–१ करोड २४ लाख
कम्पनीहरूको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ
|कम्पनी
|प्रतिसेयर आम्दानी
|प्रतिसेयर नेटवर्थ
|सोल्टी होटल
|४.६९
|२६.७३
|तारागाउँ रिजेन्सी
|–७.३८
|१४७.३
|ओरियन्टल होटल
|–२.४८
|३२८.१७
|सिटी होटल
|–४.६०
|९७.२८
|चन्द्रागिरी हिल्स
|–०.५८
|१००.२०
|कालिन्चोक दर्शन
|१०.५२
|१०७.९४
|बन्दीपुर केबुलकार
|–०.५७
|९१.९०
