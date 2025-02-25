बीबीएलको उद्घाटन खेल चेन्नईमा हुने लगभग निश्चित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अस्ट्रेलियन बिग ब्यास लिग २०२६–२७ को उद्घाटन खेल चेन्नईस्थित एमए चिदाम्बरम स्टेडियममा हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
- क्रिकेट अस्ट्रेलियाले फेब्रुअरीमै चेन्नईलाई सम्भावित स्थलका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।
- तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएसन र बीसीसीआईले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
५ जेठ, काठमाडौं । अस्ट्रेलियन बिग ब्यास लिग (बीबीएल) क्रिकेट २०२६–२७ सिजनको उद्घाटन खेल चेन्नईस्थित एमए चिदाम्बरम स्टेडियममा हुने लगभग निश्चित भएको छ ।
क्रिकेट अस्ट्रेलियाले गत फेब्रुअरीमै चेन्नईको मैदानलाई सम्भावित स्थलका रूपमा पहिचान गरेको थियो । त्यसपछि भएको छलफलमा तमिलनाडू क्रिकेट एसोसिएसन र बीसीसीआईबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेपछि योजना अघि बढेको हो।
सोमबार क्रिकेट अस्ट्रेलियाको पाँच सदस्यीय टोली चेन्नई सुपर किङ्सको घरेलु खेलका क्रममा मैदान निरीक्षणका लागि चेन्नई पुगेको थियो ।
बीबीएलको कुनै खेल भारतमा आयोजना गर्ने योजना सफल भए यो पहिलो पटक हुनेछ । कुन दुई टोलीबीच खेल हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन, तर सिड्नी थन्डर, मेलबर्न स्टार्स र मेलबर्न रेनेगेड्स लगायतका टोलीहरू इच्छुक रहेको बताइएको छ ।
यद्यपी सरकारी तहमा केही अन्तिम छलफल बाँकी रहेकाले औपचारिक घोषणा हुन भने अझै समय लाग्नेछ ।
-क्रिकइन्फोबाट
प्रतिक्रिया 4