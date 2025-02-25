२२ वर्षपछि प्रिमियर लिग जित्ने संघारमा आर्सनल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ जेठ, काठमाडौं । काइ हाभेर्ट्जको एक मात्र गोलमा आर्सनलले प्रिमियर लिगमा बर्नलीलाई १-० ले पराजित गर्दै उपाधि होड बलियो बनाएको छ ।
घरेलु मैदान एमिरेट्स स्टेडियममा भएको खेलमा आर्सनलका लागि हाभेर्ट्जले ३७औं मिनेटमा बुकायो साकाको पासमा गोल गरेका थिए ।
यो जितपछि लिगमा ३७ खेल खेलिसेकको आर्सनलले दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीमाथि ५ अंकको अग्रता बनाएको छ र २२ वर्षपछि प्रिमियर लिग जित्ने संघारमा छ ।
आर्सनल ८२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । आर्सनलले अब एक खेल खेल्न बाँकी छ । उक्त खेल जिते आर्सनल च्याम्पियन बन्नेछ । सिटी ३६ खेलबाट ७७ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
यदी सिटीले मंगलबार बर्नमाउथलाई हराउन नसके वा पराजित भएमा आर्सनल एक खेलअघि नै च्याम्पियन बन्नेछ ।
यदि सिटी विजयी भएमा भने आर्सनलले अन्तिम खेलसम्म कुर्नुपर्नेछ । आर्सनलले आउने आइतबार क्रिस्टल प्यालेससँग खेल्नेछ ।
