४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा हुने १६औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जेठ २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका राखेप सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
यसअघि वैशाख ६ देखि ८ गतेसम्म प्रतियोगिता हुने भनिएको थियो । तर निर्धारित समयम भन्दा दुई साता पछि सरेको छ ।
प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो र उसु खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बैठकमा खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख मिनकुमार शर्मा, सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय संघका प्रतिनिधि र मुख्य प्रशिक्षकको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले प्रतियोगितालाई व्यवस्थित, मर्यादित र सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
