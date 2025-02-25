स्कटल्याण्डविरुद्ध कप्तान रोहितले पूरा गरे अर्धशतक

४ जेठ, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत स्कटल्याण्डविरुद्ध नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले अर्धशतक प्रहार गरेका छन् ।
रोहितले ७६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । उनले २ चौका र एक छक्का प्रहार गरे । यो रोहितको ओडीआईमा १२औं अर्धशतक हो ।
सोही खेलमा इशान पाण्डेले पनि अर्धशतक पूरा गरेका थिए ।
