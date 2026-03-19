प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई कांग्रेसको प्रश्न – बेञ्च र बार द्वन्द्व कसरी हल गर्ने ?

सुनुवाइमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले न्यायालय (बेञ्च) र बारबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १४:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई न्यायालय र बारबीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने प्रश्न गरेको छ।
  • कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले न्यायालयले विकासमा अवरोध गरेको आरोप र कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्।
  • ढुंगानाले बहुमतको व्याख्याबारे गण्डकी प्रदेशको न्यायालय व्याख्या उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो पुनरावृत्ति रोक्ने उपाय सोधे।

५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई नेपाली कांग्रेसले न्यायालय र बारबीच भएको द्वन्द्व कसरी कम गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मामाथि केहीबेरदेखि संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

उक्त सुनुवाइमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले न्यायालय (बेञ्च) र बारबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

‘न्यायालयले विकासम अवरोध गर्‍यो भन्ने पनि आउँछ । प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने आधार के छ ?,’ उनले भनेका छन् ।

साथै, बहुमतको व्याख्याबारे प्रश्न गर्दै गण्डकी प्रदेशको हकमा न्यायालयबाट व्याख्या भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

‘६० मा ३० बहुमत हो भनेर गण्डकी प्रदेशको हकमा न्यायालयबाट व्याख्या भएको उदाहरण पनि छ । यस्तो हुन नदिन के कस्ता कार्य गर्नुहुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ (लाइभ)

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई रास्वपाको प्रश्न– अदालतमा विचौलियाको प्रभाव कसरी कम गर्ने ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई एमालेको प्रश्न– निष्पक्ष भएर कार्यपालिकाको काममा अंकुश लगाउन सक्नुहुन्छ ?

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई वर्षमान पुनका ५ प्रश्न

उजुरीकर्ता भन्छन्– प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस एसएलसी गरेकोलाई मास्टर्समा भर्ना गरेजस्तो

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा उठ्यो प्रश्न, बौद्धिक चोरीको पनि आरोप

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

