‘भारत उत्सव २०२६’ मा नेपालका राजोपाध्याय निर्णायकको भूमिकामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १५:०८

  • सुदर्शन राजोपाध्यायलाई भारतको अखिल लोकाला कल्चरल अर्गनाइजेसनले मे १६ देखि २२ सम्म हुने 'भारत उत्सव २०२६' मा निर्णायकको रूपमा निमन्त्रणा गरेको छ।
  • राजोपाध्यायले विभिन्न देशका कलाकारको सांस्कृतिक प्रस्तुति मूल्यांकन गर्नेछन् र उनको सहभागिताले कार्यक्रमलाई प्रभावशाली बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
  • आयोजक संस्थाले सांस्कृतिक प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदानमा राजोपाध्यायको भूमिकालाई महत्वपूर्ण भनेको छ।

काठमाडौं । नेपालको कला र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउँदै आएका सुदर्शन राजोपाध्याय भारतमा आयोजना हुने प्रतिष्ठित सांस्कृतिक महोत्सव ‘भारत उत्सव २०२६’ मा निर्णायकको रुपमा देखिने भएका छन् ।

भारतको अखिल लोकाला कल्चरल अर्गनाइजेसनले राजोपाध्यायलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाउँदै आगामी मे १६ देखि २२ तारिख २०२६ सम्म पुनेमा आयोजना हुने ‘भारत उत्सव २०२६’ मा निर्णायकको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरेको हो ।

संस्थाका महासचिव डा. प्रमोद ननवरेद्वारा पठाइएको निमन्त्रणापत्रमा राजोपाध्यायको सहभागिताले कार्यक्रमलाई अझ गरिमामय र प्रभावशाली बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न देशका कलाकारको सांस्कृतिक प्रस्तुति रहने महोत्सवमा प्रस्तुत हुने प्रस्तुतिमा उनले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

आयोजक संस्थाले सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कलाकारको मनोबल वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदानमा राजोपाध्यायजस्ता व्यक्तित्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको कला र संस्कृतिलाई विश्वमञ्चमा चिनाउने नेपाली व्यक्तित्वप्रति गरिएको यो सम्मानले नेपाली सांस्कृतिक क्षेत्रका लागि थप गौरव थपेको जनाइएको छ ।

जोरा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले फिर्ता लियो क्यानविरुद्धको सबै मुद्दा

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सभापतिको शुभकामना– ६ वर्षपछि आजका प्रश्न गलत महसुस गर्न पाइयोस्

३७ वटा पासपोर्टसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक जना पक्राउ

मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न दुई जना पक्राउ

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ (लाइभ)

डोकोमा बिरामी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

