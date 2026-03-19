सामसङ ग्यालेक्सी एस-२६ प्लसमा २३ हजार रुपैयाँ ‘क्यासब्याक’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी एस २६ प्लसमा १९ मे देखि ३१ जुनसम्म २३ हजार रुपैयाँको इन्स्ट्यान्ट क्यासब्याक अफर ल्याएको छ।
- यो अफरले ग्यालेक्सी एस २६ प्लसको मूल्य १ लाख ८२ हजार ९९९ बाट घटेर १ लाख ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ।
- सामसङले एचएफएल मार्फत २४ महिनासम्म मासिक ४ हजार ३४१ रुपैयाँदेखि ईएमआई सुविधा पनि दिइरहेको छ।
५ जेठ, काठमाडौं । सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी एस-२६ प्लसमा सीमित अवधिका लागि क्यासब्याक अफर ल्याएको छ । जसले ग्राहकलाई अझ बढी बचत र सजिलो खरिदको विकल्प उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ ।
प्रिमियम र इमर्सिभ स्मार्टफोन अनुभव खोजिरहेका ग्राहकका लागि डिजाइन गरिएको ग्यालेक्सी एस २६ प्लसले प्रदर्शन, आराम र नवीनताको राम्रो सन्तुलन दिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘ग्यालेक्सी एस २६ सिरिजका प्रमुख मोडेलमध्ये एक भएकोले यो अफरले ग्राहकका बदलिँदो आवश्यकतासँग मिल्ने उत्पादन र अनुभव दिन सामसङ प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यो सीमित अवधिको लागि ग्यालेक्सी एस २६ प्लस खरिद गर्दा ग्राहकहरूले २३ हजार रुपैयाँको इन्स्ट्यान्ट क्यासब्याक पाउँछन्, जसले यसको विशेष अफर मूल्य १ लाख ८२ हजार ९९९ बाट घटेर १ लाख ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्दछ । कम्पनीका अनुसार यो अफर १९ मे देखि ३१ जुनसम्म मान्य हुनेछ ।
यसको खरिद अझ सजिलो बनाउन सामसङ नेपालले एचएफएल मार्फत इन्स्टा फाइनान्स सुविधा दिइरहेको छ । सामसङले २४ महिनासम्मको सजिलो ईएमआई सुविधा पनि दिइरहेको छ, जसको मासिक किस्ता ४ हजार ३४१ बाट सुरु हुन्छ। ग्राहकले भेरिफिकेसनका लागि नागरिकता देखाएर यो सुविधा सजिलै पाउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
