स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउन रास्वपा सांसद यादवको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १९:१७

  • रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • सांसद यादवले महिनावारीलाई राजश्वको स्रोत बनाउने राज्यले महिला सशक्तीकरणका बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने टिप्पणी गरे।
  • उनले स्यानिटरी प्याडमा कर लगाउनु राज्यको असंवेदनशीलताको प्रतिक भएको र यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको बताए।

५ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले महिनावारी कुनै रहर नभई महिलाको प्राकृतिक आवश्यकता भएको बताएका हुन् ।

महिनावारीको समयमा सुरक्षित र स्वस्थ रहन पाउनु हरेक महिलाको मौलिक हक र सम्मानको विषय भएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले महिनावारीलाई राजश्वको स्रोत बनाउने राज्यले समानता र महिला सशक्तीकरणका बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने टिप्पणी गरे ।

सांसद यादवले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चुरोट, मदिरा जस्ता पदार्थमा ‘सिन ट्याक्स’ थप वृद्धि गर्न सुझाव दिँदै महिलाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्यानिटरी प्याडमा कर लगाइरहनु राज्यको असंवेदनशीलताको प्रतिक भएको बताउ ।

‘एकातिर महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका ठूला भाषण गर्ने, अर्कोतिर स्यानिटरी प्याड जस्तो आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीमा कर लगाउने कार्य सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, यो महिलाको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य र समान अवसरको प्रश्न पनि हो,’ उनले भने ।

