धुनिबेशीका नागरिकलाई नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा रोजगारीको अवसर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते ११:३४

६ जेठ, धादिङ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग यही महिनाको अन्तिम सातादेखि परीक्षण सञ्चालन गर्ने तयारी छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनको मिति नजिकिएसँगै यसमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने उद्देश्यले धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले स्थानीय बेरोजगार नागरिकहरूबाट अप्राविधिक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।

नगरपालिकाको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सुरुङमार्गमा काम गर्न इच्छुक नगरक्षेत्रभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई ७ (सात) दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सूचनाअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका महिला तथा पुरुष दुवैले यसमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

सुरुङमार्ग सञ्चालन आफैंमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक कामको लागि विशेष सीप र शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरू राखिने र अप्राविधिक जनशक्तिको हकमा भने प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकताका आधारमा सीमित संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।

पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको तयारी, खेर जाने कृषि उपजबाट उत्पादन गर्न आह्वान

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्‌मा लगे दुई विधेयक

उद्योग मन्त्रालयले सिलिङभन्दा बढी बजेटको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्‍यो

नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा चीनको चासो छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

बाराको समिति भंग गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न रास्वपाले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि

सरकारले संवेदनशील निकाय रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्‍यो : आङ्देम्बे

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

