+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्षमा प्रधान निर्वाचित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्षमा अरुणकुमार प्रधान १०९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका छन्।
  • उपाध्यक्षमा सुवास गजुरेल र दीपक वली, महासचिवमा समुन्द्र भट्ट निर्वाचित भएका छन्।
  • कोषाध्यक्षमा जनक खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने सहकोषाध्यक्षमा उत्सव केसी चुनिएका छन्।

काठमाडौँ । चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्षमा अरुणकुमार प्रधान निर्वाचित भएका छन् ।

मंगलबार राती सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार प्रधानले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी जनकदीप पराजुलीलाई पराजित गरे । कुल १५९ मत खसेको निर्वाचनमा प्रधानले १०९ मत प्राप्त गरे भने पराजुलीले ४६ मत मात्र पाए ।

दुई उपाध्यक्ष पदमा सुवास गजुरेल र दीपक वली निर्वाचित भए । महासचिवमा समुन्द्र भट्ट विजयी हुँदा सचिव पदमा राजबहादुर साने निर्वाचित भए ।

कोषाध्यक्षमा जनक खड्का निर्विरोध निर्वाचित भए । सहकोषाध्यक्षमा उत्सव केसी चुनिए । लक्ष्मण सुवेदी, लक्ष्मण सुनार, साकार पन्त, अमरदीप सापकोटा, शिव शर्मा कँडेल र हस्तबहादुर लिम्बु निर्विरोध निर्वाचित भए ।

चलचित्र निर्देशक समाज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखराको फिर्केखोला मिचेर बनाइएका संरचना जेठ ९ भित्र हटाउन निर्देशन

पोखराको फिर्केखोला मिचेर बनाइएका संरचना जेठ ९ भित्र हटाउन निर्देशन
टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट

टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट
खानेपानी र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै बबरमहलमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

खानेपानी र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै बबरमहलमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
एक सातामा सुनको भाउ १० हजार २ सय घट्यो

एक सातामा सुनको भाउ १० हजार २ सय घट्यो
सशस्त्रका १५ इन्स्पेक्टर डीएसपी बढुवाका लागि सिफारिस (सूचीसहित)

सशस्त्रका १५ इन्स्पेक्टर डीएसपी बढुवाका लागि सिफारिस (सूचीसहित)
धुनिबेशीका नागरिकलाई नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा रोजगारीको अवसर

धुनिबेशीका नागरिकलाई नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा रोजगारीको अवसर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित