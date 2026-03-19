कांग्रेस फुटाउने कि एकताबद्व गर्ने बल सभापतिकै कोर्टमा छ : वीरबहादुर बलायर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताबद्ध गर्ने दायित्व सभापति गगनकुमार थापाको भएको बताएका छन्।
- बलायरले भने, \'नेतृत्व तहबाट पार्टी फुटाउन खोजिएको हो भने यसको कुनै औषधि छैन र जोगाउन सकिँदैन।\'
- १० जेठमा धनगढीमा प्रदेश समितिको आयोजनामा हुने भेलालाई गुटको भेलाका रूपमा नलिन बलायरले आग्रह गरेका छन् ।
६ जेठ, धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने दायित्व नेतृत्वको भएको बताएका छन् ।पार्टीको वृहत् एकता र पुर्नजागरणका लागि भन्दै १० जेठमा धनगढीमा प्रदेश समितिको आयोजनामा हुने भेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बलायरले पार्टी एकताबद्व गर्ने दायित्व सभापति गगनकुमार थापाको भएको बताएका हुन् ।
तर, सभापति थापाको नियत नै पार्टी फुटाउने भएमा एकता नजोगिने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले फुटको लागि जागरण भेला गरिरहेका होइनौं । यदी नेतृत्व तहबाट पार्टी फुटाउन खोजिएको हो भने यसको कुनै औषधि छैन ।जोगाउन पनि सकिँदैन,’ बलायरले भने, ‘विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका सभापति गगनकुमार थापाको कोर्टमा सबै कुरा छ । उहाँ सिंगो कांग्रेसको सभापति हुन चाहानुभएको छ भने कुनै पनि हालतमा कांग्रेस फुटको संघारमा जाने स्थिति देखिँदैन् ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई मत नै नहालेका मानिसहरूले पार्टी फुटको हल्ला चलाइरहेको बलायरको टिप्पणी छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा अन्य नेताहरूलाई अपमानपूर्ण व्यवहार भने सह्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले हिजोका पदाधिकारीलाई स्थापित गर्न भनेका छैनौँ । तर नेतृत्व गरेका नेताहरूको मानमर्दन गरिनुहुँदैन, ’ उनले भने, ‘१५औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितताका लागि हाम्रो एकता आवश्यक छ ।’ निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले काठमाडौंमा खोलेको सम्पर्क कार्यालयलाई फुटको रूपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
कांग्रेसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल र विचार मन्थन गर्न जेठ १० गते प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
´सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आगामी दिनमा कांग्रेस कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ, ’ उनले भने, ‘नेतृत्वलाई केही दिनुपर्ने सुझाव लगायतका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।’
तर कार्यक्रमलाई गुटको भेलाका रूपमा नलिन उनको आग्रह छ । विदेशमा रहेका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको चिन्ता पनि कांग्रेसलाई एकताबद्व कसरी राख्ने भन्नेमै रहेको बलायरको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4