+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जिल्ला कार्यसमितिलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेसको परिपत्र- १० गतेको भेलामा अनिवार्य उपस्थित हुनु

सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गर्न लागेको यो भेलालाई संस्थापन इतर पक्षको समर्थन रहेको भनिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १८:२१

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले जेठ १० गते गर्न लागेको भेलामा अनिवार्य उपस्थित हुन प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका कार्यसमितिलाई परिपत्र गरेको छ । प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले मंगलबार सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई ‘पार्टीको वृहत्तर एकता र पुनर्जागरण भेलामा अनिवार्य उपस्थिति’ हुन भन्दै परिपत्र गरेका छन् ।

यस्तै भेलालाई पार्टीका अग्रज नेताहरूले सम्बोधन गर्ने  भनिएको छ ।

सोही परिपत्रमार्फत कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय पदाधिकारी, निवर्तमान केन्द्रिय पदाधिकारी, वर्तमान तथा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी, ९ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापति, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य र आमन्त्रित सदस्य, नौ वटै जिल्लाका पूर्वजिल्ला सभापति, पूर्वमन्त्री, सांसदलाई पनि अनिवार्य आमन्त्रण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री–राज्यमन्त्री, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरू, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य, भेला जेठ १० गते धनगढीका लागि तय गरिएको छ । यो भेलालाई संस्थापन इतर समूहले दिन, निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकाका सभापतिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भेलामा अनिवार्य आमन्त्रण गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभापति बलायर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् । उनी विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिका कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गर्न लागेको यो भेलालाई संस्थापन इतर पक्षको समर्थन रहेको भनिएको छ ।

 

वीरबहादुर बलायर सुदूरपश्चिम कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित