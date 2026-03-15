‘मेरो डान्स युनिभर्स’ विजेता रिश्ता ‘आबाट आमा २’ बाट फिल्ममा डेब्यू गर्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रिश्ता गुरुङले चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म 'आबाट आमा २' मा शीर्ष भूमिका निभाउने भएकी छन्।
- फिल्मको छायांकन आगामी सोमबार चित्लाङबाट सुरु हुँदै लन्डनमा पनि हुनेछ।
- फिल्ममा पल शाह, आकाश श्रेष्ठ, विपना थापा लगायत कलाकारहरू अभिनय गर्नेछन्।
काठमाडौँ । ‘मेरो डान्स युनिभर्स सिजन २’ की विजेता रिश्ता गुरुङले फिल्म अभिनयमा डेब्यू गर्ने भएकी छन् । चन्द्र पन्तले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म ‘आबाट आमा’को दोस्रो श्रृंखलामा गुरुङलाई देख्न पाइनेछ ।
‘आबाट आमा २’ नाम दिइएको यो फिल्ममा उनको शीर्ष भूमिका हुने निर्देशक पन्तले जानकारी दिए । तर, कसको अपोजिटमा उनले अभिनय गर्नेछिन् भन्ने कुरा उनले खुलाएनन् ।
यो फिल्ममा पल शाह र आकाश श्रेष्ठ पुरुष कलाकारतर्फ शीर्ष भूमिकामा छन् ।
पोखराकी गुरुङले गतवर्ष नृत्यमा आधारित टिभी रियालिटी शोको उपाधि जितेकी थिइन् । ‘उक्त शोको फिनालेको समयमा पनि फिल्मबारे कुरा भएको थियो । त्यतिबेला नै काम गराउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो’ पन्तले भने ।
गतवर्ष रिलिज भएको ‘आबाट आमा’को शीर्षकसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि कथावस्तु भने फरक रहेको निर्देशक पन्तले बताए । नयाँ फिल्ममा पल र आकाशसहित विपना थापा, साइग्रेस पोखरेल, सबिन श्रेष्ठ, प्रदीप रावतको पनि अभिनय हुनेछ ।
यो फिल्मको छायांकन आगामी सोमबार चित्लाङबाट सुरु हुँदैछ । ३० दिनको सेड्युलसहित सुरु हुने छायांकन लन्डनमा पनि चल्नेछ ।
