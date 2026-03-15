+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मेरो डान्स युनिभर्स’ विजेता रिश्ता ‘आबाट आमा २’ बाट फिल्ममा डेब्यू गर्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रिश्ता गुरुङले चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म 'आबाट आमा २' मा शीर्ष भूमिका निभाउने भएकी छन्।
  • फिल्मको छायांकन आगामी सोमबार चित्लाङबाट सुरु हुँदै लन्डनमा पनि हुनेछ।
  • फिल्ममा पल शाह, आकाश श्रेष्ठ, विपना थापा लगायत कलाकारहरू अभिनय गर्नेछन्।

काठमाडौँ । ‘मेरो डान्स युनिभर्स सिजन २’ की विजेता रिश्ता गुरुङले फिल्म अभिनयमा डेब्यू गर्ने भएकी छन् । चन्द्र पन्तले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म ‘आबाट आमा’को दोस्रो श्रृंखलामा गुरुङलाई देख्न पाइनेछ ।

‘आबाट आमा २’ नाम दिइएको यो फिल्ममा उनको शीर्ष भूमिका हुने निर्देशक पन्तले जानकारी दिए । तर, कसको अपोजिटमा उनले अभिनय गर्नेछिन् भन्ने कुरा उनले खुलाएनन् ।

यो फिल्ममा पल शाह र आकाश श्रेष्ठ पुरुष कलाकारतर्फ शीर्ष भूमिकामा छन् ।

पोखराकी गुरुङले गतवर्ष नृत्यमा आधारित टिभी रियालिटी शोको उपाधि जितेकी थिइन् । ‘उक्त शोको फिनालेको समयमा पनि फिल्मबारे कुरा भएको थियो । त्यतिबेला नै काम गराउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो’ पन्तले भने ।

गतवर्ष रिलिज भएको ‘आबाट आमा’को शीर्षकसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि कथावस्तु भने फरक रहेको निर्देशक पन्तले बताए । नयाँ फिल्ममा पल र आकाशसहित विपना थापा, साइग्रेस पोखरेल, सबिन श्रेष्ठ, प्रदीप रावतको पनि अभिनय हुनेछ ।

यो फिल्मको छायांकन आगामी सोमबार चित्लाङबाट सुरु हुँदैछ । ३० दिनको सेड्युलसहित सुरु हुने छायांकन लन्डनमा पनि चल्नेछ ।

रिश्ता गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गर्मीबाट बच्न कुलर प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यस्ता गल्तीले हुन सक्छ दुर्घटना

गर्मीबाट बच्न कुलर प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यस्ता गल्तीले हुन सक्छ दुर्घटना
एसियन गेम्स छनोटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा

एसियन गेम्स छनोटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा
काठमाडौंको नरेफाँटमा युवकमाथि आक्रमण

काठमाडौंको नरेफाँटमा युवकमाथि आक्रमण
छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन

छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन
विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन

विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन
‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै

‘मिस नेपाल’ को फिनालेमा सहभागी हुन ‘मिस कस्मो’ नेपाल आउँदै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित