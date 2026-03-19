हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल शुक्रबारदेखि सुरु हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १२:२४

  • काठमाडौंमा जेठ १५ देखि २२ गतेसम्म ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एन्ड राइटर्स वर्कप’ आयोजना हुने भएको छ ।
  • नेपाली साहित्यकार गुरुप्रसाद मैनालीको योगदानको सम्मानमा समर्पित यस महोत्सव एनसेल फाउन्डेसनको सहकार्यमा हुन लागेको हो ।
  • महोत्सवमा पुलित्जर पुरस्कार विजेता ट्रेसी के. स्मिथ र पल मल्डुनसहित नेपाल तथा विभिन्न देशका विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहनेछ ।

११ जेठ, काठमाडौं । ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एन्ड राइटर्स वर्कप’ आगामी शुक्रबार (जेठ १५) देखि हुने भएको छ ।

दक्षिण एसियाका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक जमघटमध्येको एक संस्करण जेठ २२ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने छ ।

महोत्सवमा नेपाल तथा विश्वका प्रतिष्ठित कवि, उपन्यासकार, संस्मरण लेखक, अनुवादक, चलचित्रकर्मी, विद्वान्, पत्रकार तथा उदाउँदै गरेका लेखकको सहभागिता रहनेछ ।

एनसेल फाउन्डेसनको सहकार्यमा आयोजना हुने यस संस्करणको आठ दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नेपाली साहित्यमा गुरु प्रसाद मैनालीले पुर्‍याएको दीर्घकालीन योगदानको सम्मानमा समर्पित छ । यस वर्षको महोत्सव हिलिङ, चेतना, सिर्जनशीलता, स्मृति तथा तीव्र परिवर्तनशील विश्वमा सांस्कृतिक संवादका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

साताव्यापी कार्यक्रममा मास्टर क्लास, कार्यशाला, मुख्य वक्तव्य, कविता वाचन, साहित्यिक संवाद, चलचित्र प्रदर्शन, सांस्कृतिक भ्रमण तथा साहित्य र कलाको रूपान्तरणकारी शक्तिमाथि केन्द्रित अन्तरविषयक छलफल समावेश गरिएका छन् ।

यस महोत्सवमा पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि ट्रेसी के. स्मिथ र पल मल्डुन, चर्चित उपन्यासकार जीन ह्यान्फ कोरेलिट्ज, कवि तथा अनुवादक टोनी बार्नस्टोन, विश्वप्रसिद्ध हिमालयन कवि युयुत्सु शर्मा, आइरिस साहित्यिक सम्पादक मार्टिन डोयल, ब्रुकलिन ‘पोएट लौरिएट’ टिना चाङ लगायतको उपस्थिति रहनेछ ।

नेपाल, भारत, आयरल्यान्ड, अस्ट्रिया, पोल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशका विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहनेछ ।

महोत्सवभरि कविता, संस्मरण, जादुई यथार्थवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सिर्जनात्मक लेखन, महिला साहित्य, आदिवासी आख्यान, आघात र हिलिङ, ध्यान र सिर्जना, अनुवाद, प्रस्तुति कला तथा डिजिटल युगमा साहित्यको भविष्यजस्ता विविध विषयमा सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

पूर्वाधार विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

नेपालमा पहिलो पटक 'जिन्सा २०२६' : पोषणको भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संसद्को प्रभावकारीबारे सभामुखले गरे उपराष्ट्रपतिसँग छलफल

बालेनको च्यानलमा देखिएको 'ज्ञानेन्द्र खोज्ने' गीतको  वास्तविकता के हो ?

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो 'अटोमोटिभ लाइफस्टाइल र्‍याली' हुने

फिफा विश्वकप २०२६ : समूह 'आई' मा बलियो फ्रान्सलाई नर्वेको चुनौती

