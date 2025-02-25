फिफा विश्वकप २०२६ : समूह ‘आई’ मा बलियो फ्रान्सलाई नर्वेको चुनौती

११ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ अन्तर्गत समूह ‘आई’ लाई अनुभव, भावनात्मक कथा र नयाँ चुनौतीहरूको रोचक मिश्रणका रूपमा हेरिएको छ ।
युरोपेली महाशक्ति तथा फिफा वरियताको शीर्षस्थानमा रहेको फ्रान्स यस समूहको स्पष्ट दाबेदार हो, तर अफ्रिकी च्याम्पियन सेनेगल, ४० वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको इराक र एर्लिङ हालान्डको नेतृत्वमा पुनरागमन गरेको नर्वेले समूहलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक बनाएका छन् ।
शीर्ष स्थानका लागि फ्रान्स अगाडि देखिए पनि दोस्रो स्थानका लागि सेनेगल र नर्वेबीचको भिडन्त निर्णायक बन्न सक्छ ।
फ्रान्स
फ्रान्स यस विश्वकपमा सबैभन्दा गहिरो र सन्तुलित टोलीका रूपमा आएको छ । प्रशिक्षक डिडिएर डेसच्याम्प्सका लागि यो अन्तिम विश्वकप हुनेछ, जसले टोलीमा थप प्रेरणा दिएको छ ।
किलियन एम्बाप्पे, ओस्मान डेम्बेले, माइकल ओलिस र डिजायर डुएजस्ता स्टार खेलाडीहरूले फ्रान्सलाई निकै बलियो बनाएका छन् ।
टोलीको ४-२-३-१ फर्मेसनमा एम्बाप्पे स्वतन्त्र भूमिकामा खेल्दै आएका छन् । फ्रान्सको अट्याकिङ क्षमताले विपक्षीलाई निकै कठिन बनाउने गरेको छ । गत मार्चमा ब्राजिलसँग भएको खेलमा २–१ को जितबाट पनि फ्रान्सको तयारीको स्तर स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
सन् २०१८ मा उपाधि जितेको फ्रान्स २०२२ मा लगातार दोस्रो उपाधि नजिक पुगेर प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग पराजित भएको थियो ।
उत्कृष्ट नतिजा– च्याम्पियन (१९९८, २०१८), अन्तिम सहभागिता– २०२२ (उपविजेता)
सेनेगल
सेनेगल अफ्रिकाको सबैभन्दा बलियो टोलीमध्ये एकका रूपमा विश्वकपमा आएको छ । अफ्रिका कप अफ नेसन्सको विवादास्पद फाइनलपछि टोली अझ भावनात्मक रूपमा बलियो बनेको देखिन्छ ।
कप्तान साडियो माने सम्भवतः आफ्नो अन्तिम ठूलो प्रतियोगिता खेल्दैछन्, जसले टोलीलाई थप ऊर्जा दिन सक्छ । निकोलस ज्याक्सन, इलिमान एनडियाये र इस्माइला सारको अट्याकिङ क्षमताले पनि सेनेगललाई तीव्र बनाएको छ ।
डिफेन्समा कालिडु कुलिबाली र गोलरक्षक एडुआर्ड मेन्डी टोलीका मुख्य दुई स्तम्भका रूपमा छन् ।
सन् २००२ मा क्वाटरफाइनलसम्म पुगेको सेनेगलले यसपटक पनि उस्तै किसिमको नतिजा ल्याउने लक्ष्यमा हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– क्वार्टरफाइनल (२००२), अन्तिम सहभागिता– २०२२
इराक
इराकको विश्वकप यात्रा यसपटक भावनात्मक कथा बनेको छ । १९८६ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा पुगेको टोलीले कठिन राजनीतिक र भौगोलिक चुनौती पार गर्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
प्रशिक्षक ग्राहम अर्नोल्डले टोलीलाई अनुशासित ४-५-१ वा ४-४-२ प्रणालीमा तयार गरेका छन्, जहाँ रक्षात्मक संगठन मुख्य आधार हो ।
अली अल हमादी र आयमेन हुसेन आक्रमणका मुख्य हतियार हुन् भने जिदान इक्बाल टोलीका सिर्जनात्मक खेलाडी हुन् । इराकको लक्ष्य कम्तीमा एउटा ठूलो अपसेट गर्ने हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (१९८६), अन्तिम सहभागिता– १९८६
नर्वे
२८ वर्षपछि विश्वकपमा फर्किएको नर्वे यसपटक निकै उत्साहित छ । एर्लिङ हालान्ड र मार्टिन ओडेगार्डको जोडी टोलीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
छनोटमा ८ खेलबाट ८ जित निकाल्दै नर्वेले ३७ गोल गरेको थियो, जसले नर्वेको अट्याकिङ क्षमता देखाउँछ ।
प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनको ४-३-३ प्रणाली हालान्डलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ ।
यदि हालान्ड आफ्नो उत्कृष्ट लयमा फर्किए भने नर्वेले सेनेगल मात्र नभएर फ्रान्सलाई समेत कडा चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
उत्कृष्ट नतिजा– अन्तिम १६ (१९३८, १९९८), अन्तिम सहभागिता– १९९८
