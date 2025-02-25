+
English edition

१० खेलाडीमा सीमित चेल्सीमाथि सन्डरल्यान्डको जित

२०८३ जेठ १० गते २३:२६ २०८३ जेठ १० गते २३:२६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
१० खेलाडीमा सीमित चेल्सीमाथि सन्डरल्यान्डको जित

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इंग्लिस प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा सन्डरल्यान्डले चेल्सीलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।
  • खेलमा सन्डरल्यान्डका ट्राइ हुमले गोल गरे भने चेल्सीका मालो गस्टोले आत्मघाती गोल गर्दा कोल पाल्मरले एक गोल फर्काए ।
  • जितपछि ५४ अंक जोडेको सन्डरल्यान्ड सातौं स्थानमा रहन सफल भयो भने ५२ अंकमा सीमित चेल्सी १०औं स्थानमा रह्यो ।

१० जेठ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा सन्डरल्यान्डले चेल्सीलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।

आइतबार राति भएको सिजनको अन्तिम खेलमा सन्डरल्यान्डको जितमा ट्राइ हुमले एक गोल गर्दा एक गोल उपहार पाएको थियो। चेल्सीका कोल पाल्मरले एक गोल गरे ।

खेलको २४औं मिनेटमा हुमले गोल गर्दै सन्डरल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । ४९औं मिनेटमा चेल्सीका मालो गस्टोबाट आत्मघाती गोल भएपछि सन्डरल्यान्डको अग्रता दोब्बर भयो ।

५५औं मिनेटमा पाल्मरले गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरेपनि पर्याप्त हुन सकेन । ६१औं मिनेटमा वेसले फोफाना रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि चेल्सी १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो ।

जितपछि सन्डरल्यान्ड ३८ खेलमा ५४ अंकका साथ सातौं स्थानमा रहेर सिजन सकायो । चेल्सी ५२ अंकसहित १०औं स्थानमा रह्‍यो ।

 

इंग्लिस प्रिमियर लिग चेल्सी सन्डरल्यान्ड
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
विशेष

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
विशेष

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
विशेष

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
छुटाउनुभयो कि?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

१० खेलाडीमा सीमित चेल्सीमाथि सन्डरल्यान्डको जित

१० खेलाडीमा सीमित चेल्सीमाथि सन्डरल्यान्डको जित

प्रिमियर लिग च्याम्पियन आर्सनलले प्यालेसलाई हरायो

प्रिमियर लिग च्याम्पियन आर्सनलले प्यालेसलाई हरायो

सालाहको अन्तिम खेलमा लिभरपुलको बराबरी

सालाहको अन्तिम खेलमा लिभरपुलको बराबरी

एस्टन भिल्लासँग सिटीको हार

एस्टन भिल्लासँग सिटीको हार

एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहम रेलिगेसनबाट जोगियो

एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहम रेलिगेसनबाट जोगियो

नेपालको स्वभाविक सेमिफाइनल यात्रा, प्रशिक्षक भन्छन् जुन टिम आएपनि तयार छौँ

नेपालको स्वभाविक सेमिफाइनल यात्रा, प्रशिक्षक भन्छन् जुन टिम आएपनि तयार छौँ

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक