एभर्टनलाई हराउँदै टोटनहम रेलिगेसनबाट जोगियो

News Summary
१० जेठ, काठमाडौं । टोटनहम हटस्पर इंग्लिस प्रिमियर लिगदेखि रेलिगेसनमा पर्नबाट जोगिएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा एभर्टनलाई १-० ले हराएसँगै टोटनहम रेलिगसेन हुनबाट जोगिएको हो ।
टोटनहमको जितमा जोआओ पालिन्हाले ४२औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । त्यसपछि दुवै टिमबाट कुनै गोल हुन सकेनन् ।
जितपछि टोटनहम ३८ खेलमा ४१ अंक जोडेर १७औं स्थानमा रहेर सिजन फिनिस गरेको छ । एभर्टन भने ४९ अंकका साथ १३औं स्थानमा रह्यो ।
टोटनहमभन्दा तल रहेका वेस्ट ह्याम, बर्नली र वुल्भ्स रेलिगेसनमा परेका छन् ।
