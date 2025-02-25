समूह ‘एच’ मा स्पेन र उरुग्वे बलियो, साउदी र केप भर्डे अपसेटको खोजीमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एच’ मा युरोपेली च्याम्पियन स्पेन र दुईपटकको विश्वविजेता उरुग्वेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
- अफ्रिकी छनोटमा क्यामरुनलाई पछि पार्दै केप भर्डे पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको छ ।
- प्रशिक्षक हर्भे रेनार्डको पुनरागमनसँगै साउदी अरेबिया विश्वकपमा फेरि ‘अपसेट’ दोहोर्याउने योजनामा रहेको छ ।
१० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह ‘एच’ लाई रोचक र सन्तुलित समूहहरूमध्ये एक मानिएको छ ।
युरोप, दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका फरक शैलीका टोली एउटै समूहमा हुँदा यहाँ अनुभव, रणनीति र शारीरिक क्षमताको रोचक भिडन्त हुने देखिन्छ ।
युरोपेली च्याम्पियन स्पेन स्वाभाविक रूपमा समूहको प्रमुख दाबेदार हो भने दुईपटकको विश्वविजेता उरुग्वे उसको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यता साउदी अरेबिया फेरि एकपटक ‘अपसेट’ दोहोर्याउने योजनामा छ भने पहिलो पटक विश्वकप खेल्न लागेको केप भर्डेले ‘डार्क हर्स’ को भूमिका खेल्न सक्छ ।
स्पेन
फिफा वरीयताको दोस्रो स्थानमा रहेको टोली स्पेन प्रतियोगिताको बलियो दाबेदारमध्ये एक हो । प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेको नेतृत्वमा युरोपेली च्याम्पियन स्पेनले पुरानो ‘टिकी-टाका’ शैलीलाई अझ तीव्र र आक्रामक बनाएको छ ।
टोली अझै बल नियन्त्रणमा विश्वास गर्छ, तर अहिले उनीहरूको उद्देश्य क्वीक पास, हाई प्रेसिङ र विपक्षीको गल्तीको फाइदा उठाउनु हो । रोड्रीको पुनरागमनले मिडफिल्डलाई थप बलियो बनाएको छ ।
स्पेन यस समूहमा शीर्ष स्थानको सबैभन्दा बलियो दाबेदार हो । युवा स्टार लामिन यमाल स्पेनका लागि एक्स फ्याक्टर खेलाडी हुन सक्छन् । सन् २०१० मा पहिलो उपाधि जितेको स्पेन दोस्रो उपाधिको खोजीमा हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा : च्याम्पियन (२०१०), अन्तिम सहभागिता– २०२२
उरुग्वे
मार्सेलो बिएल्साको नेतृत्वमा उरुग्वे यो विश्वकपमा निकै रोचक टोलीका रूपमा आएको छ । दक्षिण अमेरिकी छनोटमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई हराएको टोलीको आत्मविश्वास बलियो छ ।
बिएल्साको उच्च प्रेसिङ, तीव्र आक्रमण र शारीरिक तीव्रतामा आधारित शैलीले टोलीलाई खतरनाक बनाएको छ । फेडेरिको भाल्भेर्डे टोलीको प्रमुख इन्जिन हुन् ।
यद्यपी बिएल्साको कडा प्रशिक्षण शैलीले टोलीभित्र केही दबाब सिर्जना गरेको चर्चा छ । त्यसैले उरुग्वे यस समूहको सबैभन्दा ठूलो ‘वाइल्ड कार्ड’ टोली मानिएको छ ।
सुरुवाती संस्करणको विश्वकप जितेको उरग्वेले सन् १९५० मा पनि उपाधि जितेको थियो । पछिल्लो समय भने उरग्वेले बलियो दाबेदारी दिन सकिरहेको छैन ।
उत्कृष्ट नतिजा– च्याम्पियन (१९३०, १९५०), अन्तिम सहभागिता– २०२२
साउदी अरेबिया
हर्भे रेनार्डको पुनरागमनसँगै साउदी अरेबियामा फेरि आत्मविश्वास फर्किएको छ । २०२२ मा अर्जेन्टिनालाई हराएर विश्वलाई चकित बनाएको टोली यसपटक पनि त्यस्तै उपलब्धि दोहोर्याउने लक्ष्यमा छ ।
टोलीको खेलशैली हाई प्रेसिङ, अट्याकिङ फुलब्याक र क्वीक ट्रान्जिसनमा आधारित छ । यद्यपी मार्चमा इजिप्टसँग ४–० को हारले टोलीको रक्षापंक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यदि डिफेन्समा सुधार आयो भने साउदी अरेबिया फेरि एकपटक कुनै टोलीलाई अपसेट गर्न सक्षम देखिएको छ ।
सन् १९९४ को विश्वकपमा अन्तिम १६ सम्मको यात्रा तय गरेको साउदी अरेबिया यसपटक समान वा त्योभन्दा पनि महत्त्वाकांक्षी प्रदर्शन गर्न चाहनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– अन्तिम १६ (१९९४), अन्तिम सहभागिता– २०२२
केप भर्डे
पहिलोपटक विश्वकप खेल्न लागेको केप भर्डेको विश्वकप यात्रा यस प्रतियोगिताको सबैभन्दा प्रेरणादायी कथामध्ये एक हो ।
करिब पाँच लाख जनसंख्या भएको राष्ट्रले अफ्रिकी छनोटमा क्यामरुनलाई पछि पार्दै पहिलो पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । प्रशिक्षक पेद्रो ‘बुबिस्ता’ ब्रिटोले टोलीलाई अनुशासित, शारीरिक रूपमा बलियो र सामूहिक रूपमा संगठित बनाएका छन् ।
४-२-३-१ को संरचनामा खेल्ने टोली रक्षात्मक रूपमा सुरक्षित रहँदै काउन्टरमा तीव्र अट्याक गर्छ । दबाबबिनाको टोली भएकाले केप भर्डेले समूहको समीकरण बदल्न सक्छ ।
