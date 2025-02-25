प्रिमियर लिगमा ब्राइटनमाथि युनाइटेडको सहज जित

१० जेठ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनमाथि ३-० को सहज जित निकालेको छ ।
आइतबार राति भएको सिजनको अन्तिम खेलमा युनाइटेडले ब्राइटनलाई उसैको मैदानमा पराजित गरेको हो । युनाइटेडको जितमा प्याट्रिक डोर्गु, ब्रायन एमबेउमो र ब्रुनो फर्नान्डेसले १-१ गोल गरे ।
खेलको ३२औं मिनेटमा डोर्गुले गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए । ४३औं मिनेटमा एमबेउमोले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
दोस्रो हाफको ४७औं मिनेटमा फर्नान्डेसले गोल गर्दै ३-० को जित पक्का गरे ।
जितपछि युनाइटेड ३८ खेलमा ३१ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेर सिजन सकाएको छ । ब्राइटन भने ५३ अंकका साथ आठौं स्थानमा रह्यो ।
