एस्टन भिल्लासँग सिटीको हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगको अन्तिम खेलमा एस्टन भिल्लाले म्यान्चेस्टर सिटीलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।
- खेलको २४औं मिनेटमा सिटीका एन्टोइन सेमेन्योले गोल गरे पनि भिल्लाका ओली वाट्किन्सले दुई गोल फर्काउँदै टोलीलाई जित दिलाए ।
- यस हारसँगै दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी ७८ अंकमा सीमित भएको छ भने भिल्ला ६५ अंकका साथ चौथो बनेको छ ।
१० जेठ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग सिजनको अन्तिम खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमै एस्टन भिल्लासँग हार बेहोरेको छ ।
आइतबार राति भएको खेलमा सिटीलाई भिल्लाले २-१ गोलअन्तरले हराएको हो । खेलमा सुरुवाती अग्रता लिएको भएपनि सिटीले जोगाउन सकेन ।
खेलको २४औं मिनेटमा एन्टोइन सेमेन्योले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफमा भिल्लाले २ गोल फर्कायो ।
४६औं र ६१औं मिनेटमा ओली वाट्किन्सले गोल गर्दै सिटीलाई हार चखाए ।
हारपछि दोस्रो स्थानको सिटी ३८ खेलमा ७८ अंकमा सीमित रह्यो । भिल्ला ६५ अंकका साथ चौथोमा रहेर सिजन सकायो ।
प्रतिक्रिया 4