+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ‘अटोमोटिभ लाइफस्टाइल र्‍याली’ हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते ११:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुपर ड्राइभ नेपालले जेठ १७ देखि २३ गतेसम्म नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रव्यापी अटोमोटिभ लाइफस्टाइल र्‍याली आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • मोटरस्पोर्ट केटीएमले आयोजना गर्ने यस र्‍यालीले बुटवल, भैरहवा, पोखरा, चितवन र काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरको भ्रमण गर्नेछ ।
  • यस र्‍यालीको समापन जेठ २३ गते काठमाडौंको दरबारमार्गमा आयोजना हुने 'सुपर ड्राइभ नेपाल ग्रान्ड शोकेस' मार्फत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । सुपर ड्राइभ नेपालले यही जेठ १७ देखि २३ गतेसम्म (मे ३१-जुन ६) नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रव्यापी ‘अटोमोटिभ लाइफस्टाइल र्‍याली’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक हप्तासम्म चल्ने यस कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सुपरकार, लक्जरी ब्रान्ड, प्रसिद्ध कन्टेन्ट क्रियटर्स, प्रिमियम हस्पिटालिटी पार्टनर्स र अटोमोटिभ प्रेमीहरूको विशेष सहभागिता रहने जानकारी दिइएको हो ।

मोटरस्पोर्ट केटीएमेले आयोजना गर्ने यस र्‍यालीले बुटवल, भैरहवा, पोखरा, चितवन र काठमाडौँ लगायत नेपालका प्रमुख सहरहरूको भ्रमण गर्नेछ । यस कार्यक्रमले अटोमोटिभ संस्कृति, पर्यटन, मनोरञ्जन, नाइटलाइफ र आधुनिक जीवनशैलीलाई एउटै प्रिमियम प्लेटफर्ममा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

र्‍यालीका क्रममा पोर्श, अउडी, बिएमडब्ल्यू एम सिरिज र मर्सिडिज-एएमजी जस्ता विश्वप्रसिद्ध र प्रतिष्ठित उच्च कार्यक्षमतायुक्त गाडीहरू गुड्ने आयोजकले जनाएको छ ।

यस यात्रामा सर्वसाधारणका लागि सवारी प्रदर्शन, क्रियटर्सहरूसँगको सहकार्य, विशेष मिडिया कभरेज तथा लक्जरी हस्पिटालिटीको अनुभव समेटिनेछन् ।

कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणको रुपमा नेपालभर अन्तर्राष्ट्रिय सुपरकारहरूको विशेष र्‍याली, सर्वसाधारणका लागि सवारी साधनको प्रदर्शनी तथा भेटघाट कार्यक्रम, प्रशंसक तथा दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष मिट एण्ड ग्रीट कार्यक्रम, ब्रान्ड प्रवर्द्धन तथा लाइफस्टाइल एक्टिभेसन्स लगायत कार्यक्रम रहनेछ ।

यस र्‍यालीको समापन जुन ६ (जेठ २३ गते) अपराह्न ४ बजेदेखि काठमाडौँको दरबारमार्गमा आयोजना हुने मुख्य कार्यक्रम ‘सुपर ड्राइभ नेपाल ग्रान्ड शोकेस’ मार्फत हुनेछ ।

उक्त समापन समारोहमा सर्वसाधारणले सबै सुपरकारहरूलाई नजिकबाट नियाल्न पाउनेछन् भने विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति र ब्रान्ड एक्टिभेसन्सका साथ देशव्यापी यात्राको भव्य उत्सव मनाइनेछ ।

सुपर ड्राइभ नेपालले नेपाललाई प्रिमियम अटोमोटिभ पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लाइफस्टाइल इभेन्टहरूको उदीयमान गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजकले जनाएको छ ।

साथै, यसले देशभरका अटोमोटिभ प्रेमी, ब्रान्ड र दर्शकहरूका लागि एउठा अविस्मरणीय र रोमान्चक अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

अटोमोटिभ लाइफस्टाइल र्‍याली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिफा विश्वकप २०२६ : समूह ‘आई’

फिफा विश्वकप २०२६ : समूह ‘आई’
गर्मीसँगै घरमा माउसुली बढ्न थाले ?, यसलाई भगाउने केही घरेलु उपाय

गर्मीसँगै घरमा माउसुली बढ्न थाले ?, यसलाई भगाउने केही घरेलु उपाय
गणतन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

गणतन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने
मानराजा धर्मशाला बन्यो गुइँठा राख्ने ठाउँ

मानराजा धर्मशाला बन्यो गुइँठा राख्ने ठाउँ
सुनको भाउ १ हजार ९ सय बढ्यो

सुनको भाउ १ हजार ९ सय बढ्यो
सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन सोसल मिडिया नहेर्नु : न्यायाधीश पोखरेल

सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन सोसल मिडिया नहेर्नु : न्यायाधीश पोखरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित