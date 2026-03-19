सुनको भाउ १ हजार ९ सय बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाएर प्रतितोला २ लाख ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
- चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १४० रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ५ हजार १५० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
११ जेठ, काठमाडौं । सुनको भाउ सोमबार तोलामा १ हजार ९ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत सोमबार सुनको भाउ २ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा १४० रुपैयाँ बढेको छ । महासंघले आजका लागि चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ हजार १५० रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै गत सोमबार चाँदीको भाउ ५ हजार ४० रुपैयाँ थियो ।
