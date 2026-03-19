मीनबहादुरले दानमा दिएको जग्गा फिर्ता गर्ने एमालेको निर्णय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा भवन लिने निर्णय उल्ट्याउँदै मदननगर बल्खुमै नयाँ कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
- एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले "मदननगरमा आफ्नै जमिन भएको ठाउँमा भवन निर्माण संभव भएको छ" भन्दै बल्खुमै भवन बनाइने बताउनुभयो ।
- यसअघि २०८१ असोजमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले कलंकीमा बन्ने भनिएको नयाँ भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
१० जेठ, काठमाडौ । नेकपा एमालेले बल्खुमै नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज सम्पन्न सचिवालय बैठकले मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा भवन लिने निर्णय उल्ट्याएको हो । ‘कलंकीमा भवन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दाता मीनबहादुर गुरुङ दम्पत्तिलाई धन्यवाद सहित उहाँहरुको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नयाँ कार्यालय भवन मदननगर बल्खुमै निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ,’ उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने ।
बल्खुमै नयाँ भवन निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन आएको समेत उनले बताए । ‘मदननगरमा आफ्नै जमिन भएको ठाउँमा भवन निर्माण संभव भएको छ,’ भट्टले भने ।
०७८ सालदेखि च्यासलमा बसिरहेको एमालेलाई गुरुङले एक अर्ब बराबरको भवन दानमा दिने सहमति गरेका थिए । सोही बमोजिम ०८१ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले भवन शिल्यान्यास गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4