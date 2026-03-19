+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ईयूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा, मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्ने

यसअघि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नभेटेका प्रधानमन्त्रीले शाहले ईयूको टोलीलाई भने भोलि सामूहिक रूपमा भेट्ने भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १५:०१

११ जेठ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आएको नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) को प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्ने भएको छ । यसअघि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नभेटेका प्रधानमन्त्रीले शाहले ईयूको टोलीलाई भने भोलि सामूहिक रूपमा भेट्ने भएका छन् ।

नेपालका लागि ईयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सदस्य राष्ट्रहरूका २२ जना राजदूत तथा उप–मिसन प्रमुखहरू सहभागी छन् । ‘शाह नेतृत्वको सरकारसँग भेटघाट गर्ने तथा ईयू र नेपालबीचको बलियो सम्बन्धलाई पुन: पुष्टि गर्ने अवसर हो’, ईयूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

यस प्रतिनिधिमण्डलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन तथा स्विडेनका राजदूत तथा उप–राजदूतहरू सहभागी छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री  खड्कराज पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवा नेताहरूसँग पनि भेट गर्नेछन् ।

‘यो भ्रमणले नेपालप्रति ईयूको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । हामी यहाँ नयाँ सरकारलाई बधाई दिन, नेपालको विकास प्राथमिकताप्रति हाम्रो समर्थन पुन: पुष्टि गर्न, तथा व्यापार, लगानी, जलवायु कार्य र बहुपक्षीय मुद्दाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसरहरू खोज्न आएका हौँ’, भ्रमण टोली प्रमुख लोरेन्जोले भनिन्, ‘टिम युरोपका रूपमा, हामी नेपालसँग मिलेर अझ समृद्ध, दिगो तथा समावेशी भविष्य निर्माण गर्न सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’

ईयूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री बालेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह
१ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, करिब ६ अर्बको कारोबार

१ प्रतिशत बढ्यो सेयर बजार, करिब ६ अर्बको कारोबार
बेलायतमा गोर्खा कप फुटबल सम्पन्न, राङभाङ समाज र तामाङ समाजलाई उपाधि

बेलायतमा गोर्खा कप फुटबल सम्पन्न, राङभाङ समाज र तामाङ समाजलाई उपाधि
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : पिप्ले-बर्खेखोला खण्डमा काम सुरु

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण : पिप्ले-बर्खेखोला खण्डमा काम सुरु
शिक्षा सचिव भन्छन्– विद्यालय भवनसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या छ

शिक्षा सचिव भन्छन्– विद्यालय भवनसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या छ
मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित

मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित