+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद्‌मा विपक्षीको फेरि अवरोध, प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म चल्न नदिने अडान

सोमबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय सकिएर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगाडि विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडानसहित विरोध गरेका छन्।
  • नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपालगायत विपक्षी दलका सचेतकहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
  • श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राइले, “जुन दिन सम्म प्रधानमन्त्री संसुद्मा आएर सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहुन्न त्यस दिनसम्म हाम्रो विरोध हुन्छ” भने।

१२ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय सकिएर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अगाडि विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरे ।

त्यसपछि सभामुखले बोल्न समय दिए । त्यसक्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले नागरिकका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताइन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सबैले संविधान, कानुन मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री केहीबेर मार्त्र भएपनि संसद्मा आएर रोष्ट्रममा उभिएर बोल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राइले इतिहासमा के नजिर राख्ने भन्ने विषय रहेको बताए । आगामी पुस्तालाई के सन्देश दिने भनेर सबैले ख्याल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

संख्याको दम्भ हो भने त्यो स्थायी नरहने ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव भएर अर्को समीकरण बन्ने उनले बताए ।

‘जुन दिन सम्म प्रधानमन्त्री संसुद्मा आएर सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनुहुन्न त्यस दिनसम्म हाम्रो विरोध हुन्छ’ उनले भने ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको लागि सत्तारुढ दलले पनि पहल लिनुपर्ने आग्रह गरिन् । ‘जनप्रतिनिधिसँग किन संवाद गर्न चाहनुहुन्न ?’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् ।

संसद्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विपक्षीको अवरोधबीच सभामुखले अघि बढाए संसद्

विपक्षीको अवरोधबीच सभामुखले अघि बढाए संसद्
सभामुखले भने– प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनेबारे संवाद भइरहेको छ, छिट्टै मिति तय हुन्छ

सभामुखले भने– प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनेबारे संवाद भइरहेको छ, छिट्टै मिति तय हुन्छ
संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको मागमा सभामुखको समर्थन

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको मागमा सभामुखको समर्थन
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको बटमलाइन

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको बटमलाइन
संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित