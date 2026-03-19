संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको मागमा सभामुखको समर्थन

‘जनतालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्या्े । जुन विषय अत्यन्तै जायज छ । संविधानत: छ । नियमावलीसम्मत छ । कानुनसम्मत छ । जनताको माग पनि त्यही हो,’ सभामुखले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति बिना सदन चल्न नदिने अडान राखेका छन् ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षीको मागमा समर्थन जनाउनुभएको छ ।
  • सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री छिट्टै संसद्‌मा उपस्थित हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

१२ जेठ, काठमाडौं । संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको मागमा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले समर्थन जनाएका छन् । साथै, छिट्टै प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीकाके उपस्थिति बिना सदन चल्न नदिने अडान राखे ।

त्यसपछि सभामुखले संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षको मागमा समर्थन जनाएका हुन् ।

‘हामीले केही दिन देखि एउटै विषयमा प्रवश गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्‍यो र सार्वभौम सांसदले उठाउन् प्रश्नको जवाफ दिनुपर्‍यो । आफ्ना कुरा राखिदिनुपर्‍यो । जनतालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो । जुन विषय अत्यन्तै जायज छ । संविधानत: छ । नियमावलीसम्मत छ । कानुनसम्मत छ । जनताको माग पनि त्यही हो,’ सभामुखले भने ।

विपक्षीको अवरोधबीच सभामुखले अघि बढाए संसद्

सभामुखले भने– प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउनेबारे संवाद भइरहेको छ, छिट्टै मिति तय हुन्छ

संसद्‌मा विपक्षीको फेरि अवरोध, प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म चल्न नदिने अडान

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको बटमलाइन

संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित