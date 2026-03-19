चलचित्र विधेयक ‘अरेन्ज इकोनमी’ लाई सघाउने किसिमले बन्नुपर्छ : अनुष्का श्रेष्ठ

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १५:४४

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले आगामी चलचित्र विधेयकले 'अरेन्ज इकोनमी' लाई सघाउनुपर्ने धारणा प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेकी छन् ।
  • उनले चलचित्रको स्पष्ट परिभाषा, वर्गीकरण र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी योग्यताको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
  • सांसद श्रेष्ठले विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मका लागि बेग्लै खाका बनाउन र चलचित्रका दृश्य काँटछाँट गर्नुभन्दा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएकी छन् ।

काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल तथा रास्वपा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ‘अरेन्ज इकोनमी’ लाई सघाउने हिसाबले फिल्म विधेयक बनाउनु पर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

अब आउने चलचित्र कानुनले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन मात्र नगरि, अब आउने चुनौतीलाई पनि सकारात्मकरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । ‘अरेन्ज इकोमोनीलाई सघाउने जुन कुरा हुँदैछ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो’ उनले भनिन् ।

उनले ६ बुँदामा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । विधेयकमा चलचित्रको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट र रनटाइमको सीमादेखि सर्ट, फिचर फिल्मको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण हुनुपर्छ । नत्र अनलाइन कन्टेन्टलाई पनि मान्छेले चलचित्र भने भने त्यो गाह्रो पर्न जाला’ उनले भनिन् ।

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी र योग्यताको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसको लागि सिफारिस समिति बनाउन सकिने उनको धारणा छ । न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएको फिल्मकर्मीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

विदेशी ओटीटी प्लाटफर्मको लागि बेग्लै खाका चाहिने उनको भनाइ छ । यसका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालय र टेलिकमसँग सहकार्य गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

चलचित्र जाँच समितिको अधिकारको विवेकको पनि जोखिम रहेको देखिने बताउँदै अनुष्काले कस्ता फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने आधार स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘यसमा डिस्क्लेमर थप्न सकिन्छ । सबै दृश्यलाई काँटछाँट गर्दा कथा मर्न सक्छ । क्लासिफिकेसन र वर्गीकरणको कुरा पनि आउला’ उनले भनिन् ।

उनले सरकारलाई भार नपर्ने गरि चलचित्र विकास कोष (फिल्म फन्ड) बनाउन जरुरी रहेको समेत बताइन् ।

बालेनलाई सांसद श्रेष्ठको प्रस्ताव : ग्रामीण तथा आदिवासी संगीतमा लगानी गरौं

मिस नेपालहरूले दिए अनुष्कालाई संयुक्त बधाई

सांसद बनेकी पूर्वमिस नेपाल अनुष्काले नेवारी भाषामा सपथ लिने

अनुष्कालाई ‘मिस वर्ल्ड’ संगठनको बधाई

रास्वपाको भेलामा ‘सेलिब्रेटी सांसद’ अनुष्का र रीमा (तस्वीर)

सांसद बनेकी अनुष्कालाई बधाई दिँदै ‘मिस नेपाल’ : धेरै युवतीका लागि प्रेरणादायी

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

